Enjektörler, tanklar (ne o Rusların T72'si mi?), yük gemisi, bir savaş gemisi ve tepesinde dolanan F-35...

Robotlar, yapay zekâ...

Ekonomik buhran işaretleri...

Zayıflama hapları mı o tabletler?

Enjektörler kanser aşısına mı, yoksa yeni bir salgına mı gönderme?

Trump'ın hâli ne?

Şi Cinping ile el mi sıkışacak?

Yok yok yani!

The Economist'in 2026 yılındaki ana temaları tasvir eden kapak görselinden söz ediyorum, anlamışsınızdır...

***

Tam The Economist 'in her yıl kasım ayında çektiğinın yenisine odaklanmaya hazırlanmışken... Azerbaycan 'dan kalktıktan sonra Gürcistan sınırını geçtiği sıradageldi...Şok ve acı zihinlerimizi darmadağın etti.Herkes uçak düştü mü, düşürüldü mü diye tartışıyor.Ancak...Bu şüpheler öyle kolay kolay geçecek gibi değil.

***

Öte yandan...İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'indediğiaçıklandı.Açık bir dille yazılmış iddianameye şöyle bir bakınca bile...İçeriğin bilinen türde birolayını anlatmadığını anlıyoruz.Dün Mahmut'un (Övür) kullandığı deyim daha açıklayıcı: İddianamenin ortaya koyduğu yapının eylemleriDikkat!Bundan sonrasıaçılabilir.

***

Anladık, değil mi?2025'in son ayları çok hareketli geçiyor ve 2026 sarsıcı gelişmelere gebe...Devlete ve milletin sağduyusuna güvenipzamanlarındayız.

***

Hatırlatmadan yapamayacağım...

Futbol deyip hafife aldığımız, eğlenceden saydığımız alanın hâline bakın!

Olanları üç ay önce aklınızdan geçiriyor muydunuz?

Kimse öyle rahat rahat "Yok canım, Süper Lig'e bir şey olmaz, maçlar oynanır!" diyemez...

***

NOT DEFTERİ



Kendini görmeyen, aramayan, birtakım zanlar içinde kemikleşen, donan mizaçlardan tiksiniyorum!.. (NECİP FAZIL / Aynadaki Yalan)