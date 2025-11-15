Amerika'da pedofili lağımı patladı, kapatılamıyor...

Bu kez de Temsilciler Meclisi araştırma komitesindeki Demokrat üyeler, Trump ve Tom Barrack hakkında Epstein'ın yazışmalarını basına yansıttılar.

Buraya yazmak istemediğim ifadeler var, meraklısı Google'dan bulabilir...

Mesele şu...

Acaba bu kötü koku, Amerikan kamuoyunu ve siyaset sınıfını cidden rahatsız ediyor mu?

Şüphedeyim...

Toplumun zihni de, siyasetin koridorları da o kadar kirlenmiş ki, ifşalar dedikoduya malzeme olup sonra bir köşeye bırakılıyor sanki...

***

Bazı arkadaşlarımız olayı haberleştirirkendiyorlar.Nerede?

***

Epstein'ın müşterisi olduğu ortaya çıkan'ın geçen haftalarda ne yaptığını hatırlıyor musunuz?Lübnanlı gazetecilere,diye bağırmıştı...Ne dünya ama!

***

O sapık, bu manyak...Şu ihtiraslı, bu kibirli...O farklı, bu hatalı...Şu hastanın teki, bu aptalın teki...

***

konusunda taviz vermediğimizde...Saldırgan tutumlaradeyip geçmediğimizde...Gündelik hayatımızda da çok şey değişecek.Yoksa kendimi aldatıyor muyum?

***

kapağını konu edenmedya sürekli "Deşifre ediyoruz" diyor.Neyi yahu?Her şeyi açıkça kapağa serpiştirmişler., o başka şey...

***

henüz internetin emekleme dönemi olan 90'larda çıkmıştı.25 yıl geçti, bu trend sürüyor ve artık kendine özgü bir tüketim kültürü oluşturdu.Geçen gün gördüm...satılıyordu...Anlasak mı artık?Sistem değil, biz devriliyoruz...

***

Fakat bu türkünün sosyal medyada kullanılma biçimleri çok şaşırtıcı. Mesela bir fenomen neşe içinde yeni giysilerini deniyor bu türkü eşliğinde...Ve tam o sırada türküdedeniyor.