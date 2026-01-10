Ne dedi Trump geçen gün?

"Benim uluslararası hukuka ihtiyacım yok. Beni sadece kendi ahlakım ve aklım durdurabilir."

Eh işte şimdi tam zamanı!

Birleşmiş Zilletler (Milletler diyorsunuz siz!) derhal kendini tasfiye etmeli...

Birleşmiş Milli Direniş teşkilatı kurulmalı...

Öğretmen arkadaşım anlattı... Bağcılar 'da iş dönüşü bindiği belediye otobüs kaza yapmış, bir adamcağızın ayağı kırılmış ve ağzından çıkan ilk sözolmuş;Dünyaya bakarken hayatın bu tarafını unutacak mıyız?

Sevgili Bülent Korman,başlıklı yazısındadiyor.Raporlar, raporlar...Grafikler, grafikler...Yorumlar...Peki dinleyen var mı? Yok!Bülent, ana vurguyu şöyle yapıyor:

Dükkândan çıkan biri arkasına dönüp içeride görmediğimiz birinediye söyleniyor...Sonra eli boş hâlde başka bir dükkâna doğru yürüyor.Biz sokaktakiler ona bakıp "İstenen fiyata kızdı herhalde" diyoruz...Ya satıcı?Çıplak gözle görülüyor.Ama nasıl?belkitan...

ABD tarafından kaçırıldığı haberi geldiği andadiyenlerin bir listesi çıkarılsa iyi olur...İnsan soruyor tabii...Konuyu hâlâ yönetim biçimiyle, hatta Maduro 'yla ilişkili sanan şapşallar bir kenara...Ama çoğunun güce tapındığı belli...

Yalnız sosyal medyada değil...Günlük hayatta da sık sık rastlıyorum...Geçenlerde bir kafede oturuyorum, yan masamda oturan üç hanım arasında yüksek sesli bir tartışma çıkıyor; çörek otu yağı sağlığa yararlı mı, yararsız mı diye...Ardından hangi özel hastanede doğru bakım var konusuna geliyor sıra; kendi tecrübelerini yarıştırıyorlar.Devletinkiler akıllarına bile gelmiyor.