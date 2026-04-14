Gitgide küçülen Çengel pazarının ortasından geçip kafeye geldim...
Bilgisayarımı çıkardım.
Kahvemden bir yudum aldım...
Yazı için aldığım iki üç notu çıkarıp baktım ama hiç içimden o konulara girmek gelmiyor...
Zihnimde de pazarcının az önceki sesi çınlıyor: "Hoş geldiniz, bahçeden bunlar, bahçeden..." Enginarlara bakıp, ne bahçesi yahu, bahçe mi kaldı diye çıkışınca "Tarım bahçesi" deyivermişti...
Güldük ikimiz de...
***
Yahu bahar geldi!
Fakat lafını bile etmiyoruz.
Gündem öyle bir dayak atıyor ki,
medyacılar mevsimin farkına bile varamıyorlar.
Bir de sürüsüne bereket "uluslararası ilişkiler" denen palavraya âşık uzman var, tam onlara göre bir zamandayız.
Tamam da...
Yıllar boyu şu köşecikte her bahar gelişine selam durmayı ihmal etmeyen bana
ne oldu?
Yoksa içten içe sararıp soldum
mu?
Tadım geri dönmemek üzere kaçtı mı?
İnsan bahara gözlerini kapatabilir mi?
Eskiden baharın kokusunu azıcık duymam, yollara düşmem için yeterdi...
Şimdi mahalleden öteye gitmek içimden gelmiyor...
Pandemi asıl ruhlarımızı yıktı geçti, doğruya doğru...
***
Neyse ki, "sade insan" direniyor...
Güneş yüzünü biraz olsun gösterince baharın tadını çıkarmak için çoluk çocuk kendini kapıdan dışarı atıyor...
Hafta sonu Emirgan korusuna giden yollarda
trafik öyle tıkanmış ki, arabasını olduğu yere park edip laleleri görmeye koşmuş insanlar...
Bir de yeni moda var, malum...
Sakuralar...
Artık Japonların bu şahane ve kısa ömürlü çiçek açan ağaçları bizde de çok seviliyor.
Uçuk pembesi
bir kez görülüp tanındı mı, tekrar mevsimi gelinceye kadar özleniyor.
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
bu yüzden dolup taşıyormuş, eş dostun yalancısıyım...
***
Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor aklıma...
"Ben İstanbul baharının yarı hasta, havada, suda gizli ürpermeler, tereddütlerle dolu başlangıcını severim"
diye yazmıştı; "Vapur dumanlarına kadar her şeyin hafif bir leylak rengine büründüğü günler..."
Hâlâ başlangıçta sayılır mıyız?
Sayılırız bence...
***
Bak şimdi!
Küçük balım sesleniyor: "Dayıııı... Şeftali ağacımın çiçeğini gördün mü? Çok güzel!"
***
NOT DEFTERİ
İnsanlarda saadetten ziyade felaketi daha kolay anlayıvermek kabiliyeti vardır, sevinilecek şeyi teyide muhtaç buluruz da fenaya hemen inanırız, tafsilata lüzum görmeyiz. (REFİK HALİD KARAY / Sürgün)