Birdenbire çıkartılan savaşa, Körfez ülkelerinin kırk gün içinde düştükleri hale ve Hürmüz Boğazı krizine baktığınızda...
İçinizden "bütün bunlar pandeminin devamı" diye düşündüğünüz oluyor mu?
***Kırk küsur yıl süren neo-liberal iktisadi düzen ve hız pandemiyle sona ermişti...
***Hegemonyanın yeniden sahneye çıkış sancıları mı bütün bunlar?
Öyle ya da böyle...
KÜRESEL DOLAŞIM sistemin can damarı...
Bu dolaşım uzun süre sekteye uğradı mı, durup düşüneceksin...
Büyük bir dolaşım krizine göz göre göre kapı açılıyorsa...
Bir yerlerde "YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ" hazırlanıyor demektir.
Pandemiden bugüne uzanan çizgi bu işte!
Herkes Trump'a bakıyor; oysa ABD Başkanı dünya kamuoyunu oyalayıp dikkat dağıtmak için vitrine konulmuş oyuncak bir bebekten daha ötesi değil...
ABİSİNE GÜVENİYOR
İsrail büyümezse yok olacağını düşünüyor.
Netanyahu artık bu hesaptan bir adım olsun geri çekilmek istemiyor.
Bu yüzden savaş seviyor; bu yüzden savaş hiç bitmesin istiyor.
Çünkü savaş ortamı halka yenilme ve yok olma korkusunu çıplak biçimde hissettirir.
Netanyahu bu korkuyu kullanıyor...
Büyüme planları için bu korku temel itici güç...
Şimdi Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a uzattığı dilin arkasında da bu planlar yatıyor
Bizi birleştiriyor, sıkı düzene sokuyor.
Pişman olacak mı? Evet!
Ama abisine ( ABD ) güveniyor ya, bütün hikaye orada...