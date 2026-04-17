Zamanı gelmiş de geçiyordu aslında...
Ama bazı veliler o kadar çok konuşuyor, o kadar ön plana geçiyorlar ki...
Öğretmenler bir türlü gördüklerini, yaşadıklarını, tecrübe ettiklerini doğru düzgün anlatamıyorlardı...
Artık onlara kulak verme zamanı!
***
Yazacağım şey hoşunuza gitmeyecek, biliyorum...
Günümüzün çocukları YALNIZLAR...
Evde, odalarında, aile ortamlarında, gezme tozma sırasında...
Hep yalnızlar...
Kalabalık aileler ve kardeşler arasında
da sesleri boğuluyor...
Anne baba mı?
Onların çok işi, çok derdi, çok ezberi
var...
Birbirlerini anlamaya yanaşmayan, hatta anlayamayan yetişkinler, çocuklarına bakıp ne görebilirler?
***
Annelerin yalnızlığı da ayrı konu...
Ya çocuklarının dertlerini parıltılı masallarla
geçiştiriyorlar ya da sık sık öfkelenip bunalıyorlar.
Çocukları hayranlıkla izliyorum...
Neden mi?
Çoğu kendi ruhsal söküğünü kendisi dikiyor...
***
Okul
en hakikisinden sosyal ortamdır...
İşte orada duygular çatlayıveriyor...
Orada bütün arızalar çırılçıplak ortaya çıkıyor...
Okul yöneticileri, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri...
Politik ayrışmalarını bir yana bırakıp
tecrübelerini, gözlemlerini anlatmalılar...
Patırtıya değil, doğru düzgün konuşmaya ihtiyaç var.
***
Tam bunları yazmaya başlamışken meslek lisesi öğretmeni bir arkadaşım
yazdı:
"Olaya bak...
Bir öğrencimiz bahçede paslı demirlerle oynarken bacağını kesmiş...
Aileyi aradık, sağlık ocağında buluşalım, aşı olacak dedik, gelemediler...
Babası 'Bir şey olmaz'
dedi...
Götüremedik çocuğu...
Tutanak tuttuk ama içimiz rahat etmedi tabii...
Yarayı temizledik, kapattık kendi imkânlarımızla...
Bugün 'Akşam gittiniz mi hastaneye, bir baktırsaydınız' dedim.
Babası 'Ne olmuş ki, kedi bir tarafını görmüş...' dedi."
***
Özel okullar mı?
Oralarda başka patırtılar, başka rüyalar, başka aldatılar geçerli...
Onları ayrıca bahse konu ederiz.
Fakat kamu okullarında bütün ülke soluk alıp veriyor.
Ülkenin hem manevi hem de maddi hâli orada...
Öğretmenler anlatınca duruma uyanacağız...
Umarım!
***
NOT DEFTERİ
Kendi başına var olmak... Bu bir olasılıktır. Sağlığı yerinde orta yaşlı biriyken bu olasılık yüksektir. Hastalanıp ihtiyarlamaya başladığında bu olasılık hızla düşer. (DOUGLAS COUPLAND / Mikroserfler)