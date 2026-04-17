Zamanı gelmiş de geçiyordu aslında...

Ama bazı veliler o kadar çok konuşuyor, o kadar ön plana geçiyorlar ki...

Öğretmenler bir türlü gördüklerini, yaşadıklarını, tecrübe ettiklerini doğru düzgün anlatamıyorlardı...

Artık onlara kulak verme zamanı!

***

Yazacağım şey hoşunuza gitmeyecek, biliyorum...Günümüzün çocuklarıEvde, odalarında, aile ortamlarında, gezme tozma sırasında...Hep yalnızlar...da sesleri boğuluyor...Anne baba mı?Onlarınvar...Birbirlerini anlamaya yanaşmayan, hatta anlayamayan yetişkinler, çocuklarına bakıp ne görebilirler?

***

Ya çocuklarının dertlerinigeçiştiriyorlar ya da sık sık öfkelenip bunalıyorlar.Neden mi?

***

en hakikisinden sosyal ortamdır...İşte orada duygular çatlayıveriyor...Okul yöneticileri, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri...tecrübelerini, gözlemlerini anlatmalılar...Patırtıya değil, doğru düzgün konuşmaya ihtiyaç var.

***

Tam bunları yazmaya başlamışkenyazdı:"Olaya bak...Bir öğrencimiz bahçede paslı demirlerle oynarken bacağını kesmiş...Aileyi aradık, sağlık ocağında buluşalım, aşı olacak dedik, gelemediler...Babasıdedi...Götüremedik çocuğu...Tutanak tuttuk ama içimiz rahat etmedi tabii...Yarayı temizledik, kapattık kendi imkânlarımızla...Bugün 'Akşam gittiniz mi hastaneye, bir baktırsaydınız' dedim.Babası 'Ne olmuş ki, kedi bir tarafını görmüş...' dedi."

***

Özel okullar mı?

Oralarda başka patırtılar, başka rüyalar, başka aldatılar geçerli...

Onları ayrıca bahse konu ederiz.

Fakat kamu okullarında bütün ülke soluk alıp veriyor.

Ülkenin hem manevi hem de maddi hâli orada...

Öğretmenler anlatınca duruma uyanacağız...

Umarım!

***



NOT DEFTERİ

Kendi başına var olmak... Bu bir olasılıktır. Sağlığı yerinde orta yaşlı biriyken bu olasılık yüksektir. Hastalanıp ihtiyarlamaya başladığında bu olasılık hızla düşer. (DOUGLAS COUPLAND / Mikroserfler)