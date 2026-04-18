Toplumca şok yaşadık...
Gerçek bir travma bu!
Lakin bu travmayı beylik fikirlerin ve kırk yıllık bilgilerimizin battaniyesine sığınarak atlatacağımızı sanıyorsak, geçmiş olsun!
Bir kere şu "çocuk işte!" mantığını terk etmemiz gerekiyor.
Böyle yaparak yeni ergenlerin dünyasına yaklaşamayız.
***
Şimdiki çocuklar şöyle, şimdiki ergenler böyle
demek bir yerden sonra işin kolayı...
Peki ya yetişkinlerin dünyası?
İsa Aras'ın babası ve annesine
bakmak gözlerimizin açılmasına yarar mı?
Bu kişilerin çok özel, çok ayrıksı örnekler olduğunu sanıyorsanız, fena yanılıyorsunuz.
***
Bir de travmayı "Benim ebeveynliğim en iyisi"
havasına girerek atlatmaya çalışanları görüyorum...
Olmaz ki!
Olay bu mu?
***
Şimdi bakış alanımızı daha geniş bir çerçeveye çekelim...
Yapay zekâ ürünü dijital kadın ve erkekler
artık gerçek kişilerden daha çok izleniyor, daha çok takipçi topluyor, daha çok seviliyor, hatta daha çok para kazanıyor...
Ve bütün bunlar topu topu bir yıl önce ortalıkta olmayan şeylerdi...
Böyle bir dünyada yirmi, otuz yıl öncesinin siyasal ve sosyal klişeleriyle ettiğimiz lafların yeri var mı?
Bu yaptığımız bir tür "direniş"
olabilir.
Bunu anlarım...
Fakat bugünün çocukları yarın böyle bir dünyanın içinde "karma bir hayat"
sürecekler.
Bunun farkında mıyız?
Sussam mı acaba?
***
Şunu da not etmeliyim...
Korku ve sosyal hayal kırıklığı artık bir tür "uzaktan" yönetim aracı...
Krizler ve tehditler bilinci bütün dünyada öyle yaygınlaştırıldı ki, "sade insan"
ın bilinç düzeyi asgari düzeye çekildi...
Çok yakında "Hayatta kalalım, gerisi şimdilik önemli değil"
noktasına gelinir mi?
(Sonra bu konuda daha geniş yazacağım.)
***
İşte nihayet en hakikisinden magazin
haberi...
Balıkesir
'de iki kadın gasp ettikleri telefonu satıp dudak dolgusu
yaptırmışlar...
Sonrasını merak edenler için not:
Mahkeme tutuklanmalarına karar vermiş.
***
Dün gece bir X odasını dinliyordum...
Konuşmacılar söz alıp müthiş iddialı ve bilgiç biçimde interneti
hayata teknolojik "ek",
bir tür "araç gereç"
gibi anlatıyorlardı.
Gerçek şu ki, hiç anlamamışlar olan biteni...
Sonra da gençleri anlayacaklar ha!
İnternet "öteki dünya"
arkadaşlar, yani basbayağı bir "yaşam alanı"
artık.