Üsküdar'da ya da Haliç semtlerinden birinde büyümüş biri ile Beylikdüzü'nde büyüyen birinin duygusal dünyaları ve dünyaya bakışları nerelerde farklılaşır?

Merak ederim hep bunu...

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Bak, şimdi aklıma geldi...Bir keresinde...'deki gökdelenlerin altında bir kafeye girip günlük yazımı yetiştirmek zorunda kalmıştım...Diğer masalarda gözleri bilgisayarına kilitlenmiş cebinden telaş içinde orayı burayı arayan genç insanlar ilede bilgisayarını açtıktan sonra düşüncelere dalıp giden kız arasında dağlar kadar fark vardı...Çengelköy'deki genç kız bana dönüpdemiş ve yarım saat ortadan kaybolmuştu...

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Sanki yalnızca ailemiz, yetişme biçimimiz, işimiz gücümüz değil...

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Yılın büyük bölümünü Frankfurt'ta geçiren komşum sırf İstanbul'u gezmek için bir haftalığına geldi.Geçen gün balkondan balkona laflıyoruz...diyor;Haksız mı?Komşumda ise müthiş bir enerji...Eh tabii gezer İstanbul'u...

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İstanbul'dan konuşmak istiyorum ama...Fikirtepe değil tabii...Esentepe mesela "her yer" olabilir... Kemerburgaz mı?Bazen bir başka ülke orası...En acıklısı da şu...Dibine kadar İstanbul olan Eyüp ilçe merkezinden biraz dışarı doğru çıkıyorsunuz, İstanbul bitiyor ve bambaşka bir kentin semtleri başlıyor.

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Geçen gün 50 yaşlarındaki bir tanıdık,dedi...Gençlik zamanında Zeynep Kamil'in orada otururmuş...Anlattı sonra..."İşten dönerken gün biraz daha uzasın istediğimde Kadıköy vapuruna binerdim, Kadıköy sokakta oyalardı bizi... Ama yorgun olduğumda ve evi özlediğimde Üsküdar vapuruna biner ve karşı kıyıya varmayı sabırsızlıkla beklerdim...""Ya şimdi nasıl?" diye sordum...

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Ama şu da gerçek...Biz hatıralarla haşır neşirkenayaklarımızın altından kayıyor...Beton yığını, bitmeyen trafik ve tükenmişlik duygusu...