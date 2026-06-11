Kupanın adına bir bakın...

FIFA Dünya Kupası 2026.

Yani...

"Uluslararası Futbol Federasyonu" düzenliyor bu organizasyonu...

Daha doğrusu...

Siz, biz, dünyanın "sade" insanları öyle sanalım isteniyor...

İşin sahnesi böyle...

Dünyaya şekil veren oligarşi gözlerden saklanıyor.

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Peki Dünya Kupası 'nda görev almak üzereGeçen yıl Afrika 'daseçilen Artan'ı Dünya Kupası'na göndermemek olmazdı...Lakin şu gelinen noktaya bakın...Bütün evrakı tam olanBen bu satırları yazana kadar hiçbir tepki yoktu...diyen çıktı mı?Çıkmadı, çıksa ne yazar!

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'nun şu sözleri global hiyerarşi hakkında çok şey anlatıyor:Özbekistan'a haklarındaki memnuniyetsizlik bildirilmiş oysa...Bana sorarsanız...Cannavaro'nun Akdenizli ve hep sporla haşır neşir aklı bütün bunlara nasıl ersin?

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malum Meksika'da kalacak ve maçlardan sonra apar topar Meksika'ya dönecek...Kriz çözülmedi hâlâ...İnsan şüpheleniyor...Sahaya ağırlığını koysa yani...FIFA'nın hakemi mi olurlar, yoksa kariyerlerini de düşünerek ABD 'nin yardakçısı mı?

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Futbol bizi eğlendiriyor, oyalıyor, coşturuyor...İyi!Milli takımımızın kupada olması ayrı bir heyecan veriyor hepimize...Güzel!Yine de ara ara düşünmek gerek...

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Elbette üç beş Afrika, Asya rengiyle eğlendirecekler bizi...

Sonunda kimler mi kazanacak?

Yüz yıldır kimler kazanıyorsa, onlar!

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NOT DEFTERİ

Kurtuluşumuz şu an aklınıza gelen bir fikirde yatabilir. Aklınızı düşmana teslim etmeyin! (ALEV ALATLI / Rüya)