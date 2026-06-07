Kısıklı'nın tenha çıkışından Altunizade'ye doğru yaklaştıkça irili ufaklı motosikletler çoğalıverdi...

Hepsi kurye...

Işıklarda durduk...

Birkaç otomobil yan yana yeşil yanmasını bekliyoruz.

Motorları saymak zor, o kadar çoklar ve kıpır kıpırlar...

Yeşil yanınca bir yarışta "start alır" gibi birden fırladılar.

Manzara bir Uzakdoğu filmini andırıyordu...

***

Çok değil, beş yıl önce size deselerdi ki...İnanır mıydınız?Yok be yahu, der geçerdiniz...Pandemide bile uyanamadık, işin doğrusu...

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Bak şimdi!Bu pazar günü, diye sorupkonuşmaya niyetlenmiştim...Fakat konu nereye geldi!

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Göztepe'den kalkıpgeliyordum...Kulübün büyükleri daha çok voleybol ve eskrim severdi...Basket bölümünü benim gibiayağının alışması için açmışlardı sanırım.Haziranda Altunizade nasılkokardı, anlatılmaz.Şimdiki işyerlerini, şık konutları ve hep tıkalı trafiğini bilenleri buna nasıl inandırayım, bilmem ki...Adı da ilginçtir...Derler ki...Osmanlı'nın gayet varlıklı ailelerinden gelen Seyid İsmail Zühtü bir gün'un huzuruna çıkmış, sultan onu görüncedemiş.İsmail Zühtü Bey'in hem lakabı öyle kalmış, hem de aile orada oturduğu için semte de bu ad verilmiş...

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Altınyurt'ta basket antrenmanından çıkınca bazenBizim için çok farklı bir tecrübeydi..., bu biz çocuklar için bile apaçıktı...Ama pekve sakin bir semtti Üsküdar Şimdiki cıvıl cıvıl fakat darmadağınık hâliyle zıt bir hâl...Üniversite yıllarımdaöğrendim.Öyle de çok güzel ve farklıydı...

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Yerim bitti...Başka bir yazıdakonuşuruz...Şiir vardır Boğaz'ın bu yakasında, söylemiş olayım...