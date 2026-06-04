"Elbette ben...

Önce ben, sonra ben...

Hep ben...

Canım ben..." Sosyal medya mesajları hep bu ifadelerle dolu...

Zihinler de...

Arkası dolu olsa, belki güçlü bir dayanak işlevi görecek, anlarım...

Fakat nerde!

***

Oysa...Ama Instagram'dayazdın mı mesela...Veya elinde diplomalarınla çektiğin fotoğrafının yanınanotu koyduğunda...Sanıyorsun ki...Bütün dertlerin bir anda buharlaşacak...Dünyadan istediğini alacaksın...Olmuyor tabii...

***

Altı üstü biraz çevreye, en çok da kendi kendine birbu...Ve günümüzün bazı düşünürlerinin vurguladığı gibisalgınının yol açtığı garip bir sarhoşluk hâli...

***

Uluslararası ilişkiler, politika, şu bu, diye diye Kendimize bakmayı ihmal ediyoruz...Medyaolaylara odaklanırken,kıyıya itiliyor...Oysa hayatımız hızla değişiyor...Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız bu değişimden etkileniyor...İşte bu yüzden...Bu köşede kendimizi,nı, sosyal medyanın bizi zorla ittiği alanları ele almaya geri dönmeye karar verdim...Bugün de öyle bir günümdeyim...

***

Sabah kahvemi içerken biraz Instagram karıştırayım dedim ve yineteraneleri sel gibi döküldü akıştan...Kadınlarda böyle...Erkeklerde de biraz daha örtülü biçimdemesajları...Baktım, baktım...Sonra düşündüm de...Anneanneleriniz bu iddiaları görsederdi, yalan mı?Gösteri bu nihayetinde...Yaldızı çabuk aşınır, arkasındaki karanlık ortaya çıkıverir.

***

Elbette sevelim kendimizi...

Ama sevilecek biri olalım ve öyle olduğumuz için sevelim...

"Canım kendim" diyelim...

Ama başkalarının orta yerinde bir "can" olarak, candan biçimde...

Bir de şu hakikati bilerek ilerleyelim...

Yalnız değiliz...

Etraf berbatken biz nasıl şahane olabiliriz?

Etrafımızı da güzelleştirmeliyiz.

Bu kadar narsisizm, empatiyi öldürüyor.

***



NOT DEFTERİ

Ertesi gün üzerinde ince bir battaniye gibi serilen bir kederle uyanacak, günün taleplerini erteleme Ertesi gün üzerinde ince bir battaniye gibi serilen bir kederle uyanacak, günün taleplerini erteleme arzusuyla bir süre daha uyumaya çalışacak... (GEOFF DYER / Bir Hışımla)