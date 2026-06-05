NATO zirvesine az kaldı...

Tabii açıktan birlik-beraberlik görüntüsü verilecek...

Fakat içeride büyük gürültü kopacak...

Neden?

Çünkü yeni dünya düzeninde NATO'nun yeri konusunda ABD'nin hesapları mutlaka masaya yatırılacak, kaçış yok!

Peki Türkiye ne yapacak?

Hem "yeni gücü"nü ortaklarının perdelenmiş gözlerine sokacak hem de siyonizme iliklenmiş bir NATO yapısıyla yol yürünemeyeceğini anlatmaya çalışacak...

Çok kritik bir iş...

Ve bilin ki, bu "iş"in yanında bizdeki KK'ymış, Özel'miş patırtısı, hikâye kalır!

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Bütün ipuçlarından anlaşılan şu...arada "Beni kızdırmayın, NATO'dan çıkarım" yollu fırçalar atıyor Avrupa 'ya ama bunlar işin cilveleri...Yoksa Washington aslında bu savunma ittifakının daha da genişleyip bir türna dönüşmesini istiyor...Yani dümdüz söylersek...

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Lakin olaya bakın!..Önümüzdeki bir iki yıl boyuncabu dinamik olacak, şimdiden hazır olun...

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Pekia ne düşüyor bu durumda?Söyleyeyim...Klişelerle gitmez bu iş, gitmeyecek...Şimdi aklıma Fazıl Duygun'un yeni çıkan kitabı geliyor:Kitabın adı bile klişeleri sarsıyor, değil mi?Öyle olmak zorunda...siyonizmin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor...Hababam İsrail 'i lanetleyip durarakkavrayamayız.

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Bu yazıya oturmadan yarım saat önce bir ahbapla İsrail, Avrupa falan üzerine ayaküstü laflıyorduk...

"Keşke şu dönemde Merkel olsaydı" dedi...

Almanya'nın eski Başbakanı Merkel'in bile bir seferinde "İsrail'in güvenliği Almanya devlet aklının ayrılmaz parçasıdır" dediğini biliyor musun, diye karşılık verince...

Dondu kaldı...

Bilmem, anlatabildim mi?

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NOT DEFTERİ

Bugün kompleks falan kalmadı: Cehalet kabul görüyor, yaygın, bir sahicilik göstergesi hâlinde. Günün sersemleri "Cahiliz ve öyle olmaktan gururluyuz!" diye haykırıyor. (PHILIPPE SOLLERS / Medyum)