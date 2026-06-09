Biz erkeklerin ciddi bir espri problemi var...

İki kere iki, dört gibi bir şey bu...

Gülünç bulduğumuz şeyler bir dert, bunlara mutlaka gülüneceğini sanmamız ayrı derttir...

Ama her erkeğin kendi esprisine toz kondurmaması en gülünç olandır.

Lakin erkekler mizahlarının berbat olduğunu; hiyerarşik biçimde yıkıcı ve çiğ özellikler taşıdığını gizliden gizliye bilirler ve bu yüzden yanlarında kadınlar varken espri yapmaktan pek hazzetmezler...

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Bir de, hattavardır.Bir başkası güldüğü için ya gerçekten güleriz ya da gülmek zorunda kalırız.Ortalık yerde güldürülmeye kalkışılmak bu yüzden zor bir konumdur.Terry Eagleton'un ifadesini severim:her şey mahvolabilir...

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Kandıran klişelerdendir bu...Oysa iktidarlar da mizah sever ve güldürürken hiyerarşiyi baştan inşa etmeye çalışır...Hatta her berbat erkek esprisinde böyle bir yan vardır...Hâlâ muktedir olduğuna inanan sereserpe birbitmez tükenmez şakalar ve mizahi hikâyeler yoluyla ortalığın tozunu atmaya kalkışmaktadır.

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Hepsi oradadır...esprileri alıkçadır. (Kızlar bunlara rağmen onları sever ya, şapka çıkartırım hepsine!)sert sosyal önyargılarla tıka basa doludur, bu yüzden hoyrattır.Kadınların dünyasını kavradıkça, kafa göz yarmak yerine dilin şıklığına iliklenerek espri yeteneğini inceltmeye çalışır orta yaş tayfası...Ve sonra?Hepsini unutur...Yavaş yavaş hemcinsleriningeri dönmeye başlar...

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Ha! Bir de "Her şeyin mizahı yapılır" türünde sereserpe bir iddia var, değil mi?

Yoktur öyle bir şey...

Sürekli ve mutlak ciddiyet istemek kadar yanlış ve saçmadır bu...

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NOT DEFTERİ

Öyle zamanlar oldu ki varlıklarını, uydurdukları şeylerin arkasına gizleyebildikleri için bütün yazarları kıskandım. (MARGIT SCHREINER / İnsan Doğası)