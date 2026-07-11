Çok üzücü...

Hiçbir reelpolitik gerekçe insanlığımızın yenildiği yeri gözlerimizden kaçıramayacak...

Siyonist hapishanede 18 aydır tutulan Gazzeli çocuk doktoru Hüsam Ebu Safiya'nın sağlık durumu gitgide kötüleşiyordu, artık kendisinden bilgi alınamıyor.

Ve unutmayın...

İnsan Hakları İçin Doktorlar kuruluşuna göre benzer koşullarda tutulan 14 Filistinli hekim daha var.

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Durum iyi değil yani...Malum, ABD Milli Takımı'nın oyuncusu Balogun'un kırmızı kartını tek telefonla iptal ettirmişti.Bunu nasıl anlattı Trump?Şöyle:Bu işte!Ama şunları da ekledi: "Kırmızı kart cezasının ne anlama geldiğini bilmiyordum, sonra haksızlık olarak değerlendirdim."

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Geçen gün dostlarımla da paylaştım düşüncemi...Bilgimiz, haklılığımız, iyi niyetimiz falan bir anda buharlaşıyor sanki...Bu kibirli edanın nedenleri üzerinde durmak anlamlı olmaz mı?İnce (sofistike) yiyip içmekteolmayan bir yan mı var yoksa?

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Geçen gün birbirimizediye çıkışmamız üzerine yazdım ya...Hani geceleri zihnimizi ele geçiren soru...Ve düşünsene...Seni maddenin ötesinde sarıp sarmalayan birolmasaydı...Kim olabilirsin?Korkmayın!Bunun üzerine yazmayacağım...Bir süreliğine...

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sevip sevmediğinden emin değildir.sevilip sevilmediğinden emin değildir.Çoğu zaman mesele budur.

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diye bir şey var...Feci...Tıka basa tatil, tıka basa eğlence, tıka basa başarı...Olmaz!Bu işi ölüm yapar.