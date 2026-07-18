Artık son olsun!..

Bazı şeyleri öğrenin ve bir daha unutmayın!

Mitomani (yalan söyleme, yalan kişilikler uydurma hastalığı) sandığınızdan daha yaygın...

Sosyal medyanın bütün ilişkilerimizi "gösteri" haline çevirmesi mitomanları cesaretlendiriyor...

Yalanın parıltısı artıyor...

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Şunu da aklınızda tutun...bundan kolay kolay vazgeçemezler; hayal ettiğimiz hızla iyileşemezler.

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Bildiğimiz (eski) yalanlarla yeni yalan rüzgârları arasında büyük fark var.Düzenli okurlarım bilirler, geçmişte bunun üzerine çok yazdım...Bayağı iş görüyor; seriye bağlıyor; her yeni sezonda daha gösterişli yeniliklerle geliyor.

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Birbiri ardı sıra eklenen, romantizmi artırılmış öz yaşam anlatılarındanMitomanlar bu zemin üzerinde iş yaparlar.

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Gelelim dolandırıcılara, suç şebekelerine ve bunların mitomanlarla ilişkilerine...

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Futbolunbir'nın sonuna geldik...Bu FIFA'yla olacağı buydu...Eğlence ve endüstri tarafı diğer yanlarını ezip geçecek... UEFA direnir, diyorlar.Eh, en fazla dört yıl, sonrası yok!Seyirciler mi?Onların ne gücü var?

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Youtube 'daki programda ( Libero TV ) söyledim...Biz futbolseverlerin maçları izleme biçimi bile değişti bu kupada...Her pozisyonda VAR'ın gözünü merak ediyoruz, hakemin gözünü merak ediyoruz; yakında toptaki minik kameradan "topun gözü"nü de görürüz...

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Modernite, hakikatin ortalardan kayboluşu, yeni iktidar ilişkileri veın krizi...yeni çıkan bir kitabı şiddetle tavsiye ediyorum...Mahir Ünal'ınadlı çalışmasını okuyun...