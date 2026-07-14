Trump'ı iktidara taşıyan "yeni sağcı ve milliyetçi" toplumsal harekettir.

Lakin ona bu yolu açan ve bugün de iktidarda tutan "teknoseçkinler" in derdi başkaydı...

Onlar artık laflar dolandırılmasın, eski diplomasi "dansları" çağına bir son verilsin ve ABD'nin büyüklüğü tartışılmasın diye Trump'ı desteklediler.

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Trump'ın bir lafı diğerine uymuyormuş...Onu iktidarda tutanlar için bunun ne önemi var!Trump'ın" tezinin ve "" planlarının yerini şimdi" yaklaşımı aldı mı?Aldı...Herkesi birbiriyle savaştırmaktan çekinmeyecekaçık seçik biçimde büyüyor mu? Büyüyor.Gerisi oyalamaca...

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Trump görünürde Ukrayna çatışmasının bitmesini istiyor...Ama bir yandan da Ukrayna'daki çatışmaya maddi desteğini sürekli arttırıyor.Bu durum karşısındadiyenler var.Sonunda Moskova 'da biri çıkıp" der mi?Sanki olaylar oraya doğru gidiyor...

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Defalarca yazdım, bir daha yazayım...Hitler Avrupa'yı kasıp kavururken Washington Nazilerle özellikle teknoloji ve ticarette can ciğer kuzu sarmasıydı.Ne zamanki, Sovyetler savaşın kaderini ellerine geçirmeye başladılar, hatta gözlerini Berlin'e diktiler, o zaman Beyaz Saray telaşa kapıldı ve Avrupa'daki savaşa girmeye karar verdi...Bilmem anlatabildim mi?

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ABD kışkırtır ama bekler...

Beklerken herkesi kapıştırır ve bundan kendine güç devşirir.

Bugünlerde asla unutmamamız gereken ilke sanırım şudur: Barış isteyen ABD'nin yollarından uzak duracak...

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NOT DEFTERİ

İnsanı tahakkümü altına alınca vahşet, insan tahakkümü altına girince medeniyet vasıtası olan makinenin emir ve irademizden ne türlü kaçmış olduğunu bize yeni harp gösterecek... (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Savaş yazıları-1)