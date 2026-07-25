Şimdi de anlamsız empatiler modası çıktı...

Mesele insanlara empatiyle yaklaşmaksa...

Bunun için niye katilleri, psikopat zorbaları, dolandırıcıları seçiyorsunuz?

Kendinizi yerine koyacağınız, derdini anlamaya çalışacağınız başka insan mı kalmadı?

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Şükür ki, hala kötülüklerin, kötülüğün, "kötü"nün farkındayız...Fakat dikkat!Bu farkındalık...Bizim kendiliğinden iyilik yanında saf tutmamıza kapı açmıyor...Eylemsiz, durağan ve en önemlisibu mümkün değil...

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"Keşke param olmasaydı ama oğlum sağlıklı olsaydı. Saçlarımı sevdiği için ve bir gün beni unutursa saçlarımdan tanısın diye uzatıyorum" diyen İspanyol Milli Takımı'nın sevimli oyuncusu'ya kalbimizi verdik...Sosyal medya Cucurella övgüleriyle dolu...Ama geçen gün bir Otizm uzmanı eğitimci haklı olarak şöyle yakınıyordu: "

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Şimdi sıraya dizilmiş hep aynı ifadeyi veriyorlar savcılara: Ahbap derneğine bağış yapılması için ortalığı ayağa kaldıranlar bunlar değil miydi?Dedikleri doğruysa...Tablo iyice çirkinleşiyor.

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Bir ünlü de "Ahbap'a yardım yapmamaları için yakın çevremi uyardım" demiş...Ne yani?İki yıl süren bir halüsinasyon yaşamadık ya...

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Dünya Kupası finalinden sonra canına kıymış...Günümüzde futbol sahnesini yönetenlerin istediği boyutta bir "ve "" vakası...

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unutmuyor, yaşadıklarını bu detay, şu esas diye ayırmadan aklında tutuyor,Çocuklar, yetişkinlerin palavra hayatlarına katlanabilmek için tabii bir zarafetle çocuk numarası yapıyorlar!Ve bütün bunlara rağmen yine de çocuklar...Niye bunları not ettim?Çünkü benim ballarla sıkı fıkı bir halde dört gün geçirdim ve