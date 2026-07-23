Halktan biri özel olarak halktan görünme çabası içinde olur mu?
Buna ihtiyaç duyar mı?
Hayır!
"Ben halktan biriyim" diye işaretleşip durmak için halktan epey uzaklaşmak gerekir… Ya da birilerini kandıracaksınız demektir.
***Üzerinizden çıkarmadığınız yelek mesela… İş görür mü?
***Proleter tamirci imajını hafife almayın!
***Yelek üstündeyse…
***Ey sen!
***Sembol giysiler, rozetler, üniformalar…
***
Ve kapitalizm şeytanı var ya…
Çok acımasızdır.
Dalga geçmelere doyamaz…
Ve hiçbir fırsatı kaçırmaz…
Geçen gün mahalleye indiğimde gösterdiler bana da…
Ünlü bir dijital pazarlama platformunda "Haluk Levent Yeleği" satılıyordu…
Hem de 2 bin küsur liraya…
Materyal hakiki deri, kalıp slim ve cep detaylı diye not düşmüşler… Cebin içine cıgara ağızlığı da koymuşlar mıdır?
Dahası… Alan olmuş mudur sahiden?
***
NOT DEFTERİ
Akılcılık nesnel gerçeklere dayanır ve genellikle istikrarlıdır…
Böylelikle de duruma bağlı olan ve uçucu olan heyecanlılığa karşıttır.
İletişimin hızlanması heyecana dayanmasını kolaylaştırdı. Çünkü akılcılık daha yavaştır. (BYUNG-CHUL HAN / Psikopolitika)