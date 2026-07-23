Halktan biri özel olarak halktan görünme çabası içinde olur mu?

Buna ihtiyaç duyar mı?

Hayır!

"Ben halktan biriyim" diye işaretleşip durmak için halktan epey uzaklaşmak gerekir… Ya da birilerini kandıracaksınız demektir.

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Eh, gördü işte!Bir nevi işçi ya da tamirci izlenimi vererek yılları geçirdiniz…

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Proleter tamirci imajını hafife almayın!Su tesisatını tamir eder gibihavası… Servis gelmeyince imdada yetişen tamirci hissi…Halk yutmaz bunu amalar zokaya düşmeye dünden hazırdır…

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Yelek üstündeyse…Bürokrat değilsin…İş adamı değilsin…Arkanda saklananlar bunu unutturdular bile…İmaj her şeydir diyorlar ya…Yaşıyoruz işte!

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Ey sen!Devlete sırtını dönmüş vesosyal kesim…Gördün mü?Nasılfinans piyasasında cirit atıyormuş havasına giriyorsan…de aklın uçup gidiveriyor…Ama hala olmayacak adamlardan kahraman üretmek için çırpınıyorsun!

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Sembol giysiler, rozetler, üniformalar…Hepsi kimliktir…Kimlik verirler ama kişiliği silerler…Oysa kritik anlarda ihtiyacımız olan şey kişilikle tanışmaktır.Yanlışa uyandığında geç olur…

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Ve kapitalizm şeytanı var ya…

Çok acımasızdır.

Dalga geçmelere doyamaz…

Ve hiçbir fırsatı kaçırmaz…

Geçen gün mahalleye indiğimde gösterdiler bana da…

Ünlü bir dijital pazarlama platformunda "Haluk Levent Yeleği" satılıyordu…

Hem de 2 bin küsur liraya…

Materyal hakiki deri, kalıp slim ve cep detaylı diye not düşmüşler… Cebin içine cıgara ağızlığı da koymuşlar mıdır?

Dahası… Alan olmuş mudur sahiden?

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NOT DEFTERİ

Akılcılık nesnel gerçeklere dayanır ve genellikle istikrarlıdır…

Böylelikle de duruma bağlı olan ve uçucu olan heyecanlılığa karşıttır.

İletişimin hızlanması heyecana dayanmasını kolaylaştırdı. Çünkü akılcılık daha yavaştır. (BYUNG-CHUL HAN / Psikopolitika)