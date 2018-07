Sorunlara çözüm aramadan önce bu sorunların tahlilini yapmayı deneseydik, herhalde daha başarılı olurduk.



Sürekli başarısız

Mesela şu anda siyaset dünyasının en problemli partisi kesinlikle CHP'dir.

Cumhuriyetin kurucusu olan bu parti adeta işlevini yitirmiş durumdadır.

Partinin ideolojisini belirleyen 6 Ok'un içeriği bugünün siyaset anlayışı ile çelişiyor.

Ve bu parti hiçbir seçimde başarılı olamıyor.



Lider sorunu mu?

CHP'yi yönetenler köklü bir değişime yol açacak bir özeleştiri mekanizmasını çalıştıracak yerde, bu partinin sorununu "Lider kim olmalı" çizgisindeki tartışma zemininde sürdürüyorlar. Geçmişte Deniz Baykal kaset komplosuyla devrildiği zaman da, bu komployu hazırlayanlar CHP'nin sorununun liderden kaynaklandığını sanıyorlardı.



Anakronik davranışlar

Kaset komplosu ile liderliğe getirilen Kılıçdaroğlu'nun da CHP'ye seçim başarısı getiremediği görüldüğü halde, hâlâ tartışmalar "Lider kim olmalı" çizgisinde sürüyor. Ve işin daha kötüsü CHP yönetimi günün dünyasını ve Türkiye'sini değerlendirecek yerde hâlâ 1950-60 arasındaki polemik üslubu ile muhalefet yapıyor. Kılıçdaroğlu utanmasa herhalde AK Partililere hitaben İsmet İnönü'nün Demokrat Partililere söylediği gibi "Sizi ben bile kurtaramam" falan derdi.

Yıllar önce bir Amerikalı şirket yöneticisinin söylediklerini CHP'lilerin değerlendirmesini önermiştim. Şöyle demişti bu yönetici:



Ciddi bir değerlendirme

- Çocuğumuzun okuldan eve getirdiği karnedeki zayıf notlara bakarız önce...

Hangi derslerden zayıf not almışsa, o notları yükseltmesi için özel dersler aldırırız.

Oysa asıl bakmamız gereken notlar yüksek olanlardır. Çocuğumuzun başarılı olduğu dersler ilerideki yaşamında başarılı olabileceği alanları da işaret etmektedir.

- Zayıf not aldığı derslerine yüklenmek yerine, iyi not aldığı derslerin üzerinde durabilsek, belki yarının önemli bir tarihçisinin, matematikçisinin, fizikçisinin veya bir başka alandaki başarılı insanının yetişmesine katkıda bulunmuş oluruz.



Kılıçdaroğlu gitse bile...

Şu anda "Kemal Kılıçdaroğlu yerinde kalsın mı ya da Muharrem İnce mi genel başkan olsun" tartışmasını yapan CHP'liler bunun yerine "Nerede başarılı olabiliriz" sorusuna cevap arasalar... Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "Diktatör" veya başka aşağılayıcı kavramları kullanmak, bu partinin sandıkta erimesini önleyemiyor.

Kentli Türkiye'nin yeni orta sınıfına eski Türkiye'nin kavramları ile ulaşmak mümkün değil.

Ezik Kılıçdaroğlu'nun değiştirilmesi tabii ki gerekiyor. Ama Muharrem İnce de acaba farklı bir çizgi oluşturabilecek mi?