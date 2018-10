Amerika'nın gözünde ne zaman iyi ne zaman kötü olacağınızı kimse kestiremez. İşte şimdi Trump'ın ve damadı Kushner'in gözdesi Veliaht Prens Muhammed bin Salman her an "Kötü çocuk" konumuna itilebilir. Ya da bakarsınız Veliaht Prens "İki yüz milyar dolarlık daha silah alıyorum" der ve yine gözde olur.



Neler olmadı ki

Hatırlayın 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasını... ABD Türkiye'ye ambargo uygulamaya başlamıştı. Derken 12 Eylül 1980 darbesi oldu ve darbenin ilk icraatı da Yunanistan'ın NATO'nun askeri yapısına dönmesini sağlayan Rogers Planı'nın Türkiye tarafından kabulüydü. Sonuçta ABD Türkiye'yi yine sevdi ve ambargo falan kalmadı.



Ah Kılıçdaroğlu ah...

1964'te Johnson Mektubu'nu alan dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün "Yeni bir dünya kurulur ve biz de bu yeni dünyadaki yerimizi alırız" diye tepki göstermesini ve kısa süre sonra bir bütçe oylamasında devrilmesini hatırlatmayacağım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında kendince Brunson olayını tiye almasını da gülerek izledim. Hiç seçim kazanmadan CHP'nin başında yıllarını geçirip yaşlanan Kılıçdaroğlu hakkında, acaba ABD istihbarat servislerinin raporlarında neler yazılıdır?



Basın kralı Hearst

Bu Amerikalılar antikadır. Amerikan basın kralı Randolph Hearst'ün serüvenlerini bilmem izlediniz mi? Yanılmıyorsam Orson Welles 1940'larda Hearst'ü (Citizen Kane) filmleştirmişti.

Hearst'ün babası gümüş madenleri olan çok zengin bir adammış. Oğluna 7000 tirajlı bir New York gazetesini de (Daily Examiner) miras olarak bırakmış. 1890'lı yıllarda Pulitzer'in olan The World gazetesiyle rekabete girişen Hearst, sonunda savaş kışkırtıcılığı ile zirveye ulaşmış. Bir New York'lu fahişeyi, İspanya'nın olan Küba'ya göndermiş. Bu kadın fuhuş yaptığı için tutuklanınca Hearst gazetesine "İspanyollar Amerikalı rahibeye tecavüz ediyorlar" diye manşet atmış.



Hep o şarkı

Sonuçta hem gazetenin tirajı milyona ulaşmış hem de ABD ordusu 1898'de Küba'yı işgal etmiş. Bu harekâtta parlayan Binbaşı Theodore Roosevelt sonunda ABD'ye Başkan olacaktır.

Evet... Amerikalıların ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Bakarsınız ajan papaz Brunson da bir fazilet simgesi ilan edilir.