Çin Komünist Partisi Politbürosu, Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Jinping) başkanlığında yaptığı toplantıda, salgınla ilgili gelişmeleri görüşmüş... Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Politbüro, "Büyük test" olarak nitelenen salgından dersler çıkarmış. Toplantıda, yaban hayvanlarının yasadışı ticaretinin kesinlikle yasaklanması kararlaştırılmış.



Sonuç acıklı

Gördüğünüz gibi her şey pamuk ipliğine bağlı bu dünyada. Çin artık Amerika'ya her alanda rakip olacak deniliyordu. Askeri harcamaları 100 milyar doları geçmişti. Ekonomik büyüklüğü ise Avrupa Birliği'ne eşit olmuştu. Ama sonuç hayal kırıcı oldu.



Çin için bir şarkı

Politbüro toplantısında Şi Jinping hangi hayvanların yenilebileceği ile uğraşmak yerine bestesi Necdet Ilgın'a, güftesi Kamil Bozdağ'a ait olan şarkıyı söylese durumu daha iyi yansıtmaz mıydı? "Ne sevincin ömrü varmış/ Ne gün gören çok yaşarmış/ Meğer hayat bir masalmış/ Zevk-ü sefa yalan imiş/ Kaçan fırsat elden kuşmuş/ Her şey fani hayat boşmuş/ Mecnun Kerem boşa coşmuş/ Aşk ve vefa yalan imiş/ Hani Karun malı nitmiş/ Hani Cengiz şanı nitmiş/ Hani lokman canı nitmiş/ Yalan dünya yalan imiş"



400 milyar dolar düşüş

Merkezde Çin'in bulunduğu dünya koronavirüs alarmında. Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye ulaştı. Koronavirüsle enfekte olanların sayısı ise 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere 20 bini aştı. Ülkede yeni yıl dolasıyla kapalı olan piyasaların açılmasıyla, Şanghay Borsası'nın CSI 300 endeksi son 13 yılın en kötü açılışını yaparak yüzde 9.1 düştü. Çin Merkez Bankası'nın 171 milyar dolar değerinde piyasaya para sürmesi piyasaların kötü bir performans izlemesinin önüne geçemedi. Borsadaki şirketlerin piyasa değerinde ise 400 milyar dolara yakın düşüş gerçekleşti.



Hayat durmuş

Çin'in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son gelişmeleri CNN TÜRK yayınında şöyle anlattı: "Sosyal yaşam şu an sıfıra inmiş durumda diyebiliriz. Hem bahar tatilinin hem de virüs olayının aynı anda vuku bulması sosyal yaşantıyı vurdu. Fabrikalar üretimlerini durdurdu. Özel ve devlet eğitim ve öğretim kurumları hizmetlerini tamamen durdurdu."

Ne dersiniz? Çin'i vuran bu virüsü Amerika üretmiş olamaz mı?