Her gün gazetelerde, televizyonda, internette, sosyal medyada yer alan ve yaşamımızı anlatan haberlere dikkat ediyor musunuz?

Dünden bir örnek: Mardin Valiliği, Artuklu ilçesinin bazı mahallelerinde sokağa çıkmayı yasaklamış. Çünkü vatandaşların can ve mal güvenliği oradaki teröristler yüzünden tehlikedeymiş.

Bunun gibi haberleri her dakika almıyor muyuz? Kuzey Irak'ta kaç teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir ilimizde 15 FETÖ'cünün tutuklandığını veya PKK'ya giden yardımlara el konulduğunu okumuyor muyuz?



TEHLİKEYE HAZIR OLMAK

İşte bu bizim hayatımız. Yani zor bir hayat. Her dakika yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadele var. Günde kaç kişinin öldüğü tam olarak bilinmiyor.

Bunun gibi müttefik saydığımız Amerika gibi, Fransa gibi ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinden hangilerine yardım ettikleri tam kestirilemiyor.

Bugün Türkiye'de İçişleri Bakanı olmak, Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak, Orman Bakanı olmak, her gün facialarla yüzleşmeye hazır olmak demektir.



KURUSIKI MUHALEFET

Bütün bu gerçekleri göz önünde tuttuğunuz zaman iktidar olmak çok keyifli bir iş değil. İşin içinde her dakika ölüm var, tehlike var, felaket var. Ve bütün bunların sorumlusu olarak iktidarlar görülüyor.

Türkiye'de muhalefetin de artık iktidarı bu gözle görmesi lazım. Yani oturduğun yerden kurusıkı atmakla siyaset yapılmış olmuyor.

Günlük siyasetin içinde her türlü problem var. Biz vatandaşlar olarak bunun bilincini taşımalıyız.

Sonuçta bir savaşın içinde değiliz, ama yaşadığımız şartlar bir savaşın içindeymişiz kadar ağır. Bu durum yetmezmiş gibi bir de aşı kamplaşmaları yaşıyoruz.