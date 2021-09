21. yüzyıla damgasını vuran Kovid-19 salgınının ülkeleri ne hale getirdiği ortada. Her açıdan gelişmiş ve istikrarlı İngiltere'de şu anda her şeyin sıkıntısı var. Kuzey Denizi'nde bulunan gaz bile İngiltere'deki darboğazı aşamıyor. Galiba İngiliz hükümeti orduyu devreye sokarak trafikteki kilitlenmeleri açmaya çalışacak.

Aynı şekilde Kovid'in Amerika'da Trump'ı devirdiğini, Angela Merkel'in 16 yıllık iktidarına son verdiğine tanık olduk. Türkiye bu açıdan daha şanslı. Çünkü kararlı ve istikrarlı bir yönetim var. Önlemler problemler baş göstermeden devreye sokuluyor. Ancak yine de bir kısım muhalefet eski model siyaseti sokakta sürdürmeye kararlı. Bunlara bir örnek "öğrenci yurtları yetmiyor" diye parklarda gösteri yapan kalabalıklardan verilebilir. İçişleri Bakanlığı bu gösterilere katılanlar da çok azının öğrenci olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" dedi. Yine de Türkiye diğer ülkelere göre farklı problemleri olsa da şanslı bir ülke. Mesela Amerika'nın da desteğiyle Türkiye'yi askeri açıdan kuşatmaya kalkan Yunanistan sonunda akıllanmaya karar verdi. Başbakan Miçotakis, "Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetimiz yok" diye açıklama yaptı. Ancak Kıbrıs Rumları Yunanistan'daki ağabeyleri kadar akıllı değil. Sürekli gerginlik yaratmaya çalışıyorlar.

Türkiye'nin çok önemli problemi Irak ve Suriye'de üslenen PKK terörizmidir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet başkanı Putin ile yapacağı görüşmede özellikle İdlib'deki karmaşık durumun berraklığa kavuşması beklenebilir. Bunun dışında Türkiye uluslararası siyasetin önemli bir figürü olarak üzerine düşen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bunun son örneği Türkçe konuşan ulusların bulunduğu Orta Asya devletlerinin bir örgüt içinde birleşmeleri çabasıdır. Bu arada Türkiye-Azerbaycan birlikteliği de zirveye taşınmakta.