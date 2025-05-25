Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın yaşadığı değişimi yakından görmek isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 22 Mayıs 2025 tarihli son kararlarına bakması yeterli.

Böylece milletiyle bütünleşmiş bir devletin nereden nereye geldiğini görecek, yenidünya ile yeni Ortadoğu'nun inşa sürecinde Türkiye'nin ne kadar etkin, belirleyici, özgüven sahibi ve vazgeçilmez bir oyun kurucu aktöre dönüştüğünü yakından tecrübe edeceklerdir.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Sait Yaz'ın beraber katıldığımız bir televizyon programında eski MGK kararları ile son MGK kararları arasındaki farka dair dile getirdiği çarpıcı gerçek bence hayli önemli.

Eskiden MGK'nin ana gündemini bölücü terör, irtica, başörtüsü, laiklik, İmam Hatipler ve Kur'an kursları oluşturuyordu.

Bölücü terör dışarıda bırakılırsa neredeyse hemen her toplumsal talep veya siyasi kültürel hak arayışı 'iç tehdit unsuru ve milli güvenlik sorunu' diye nitelenerek yok sayılıyor ve bastırılıyordu.

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Dış tehdit odağı olarak da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan Suriye , Irak ve İran gibi komşularımızınyönelik istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri sıralanıyordu. Bunlarla bir türlü baş edemiyorduk. Daha doğrusu baş etmemizeizin vermiyordu.Haliyle MGK'nın eski toplantılarından çıkan kararlar hükümetiyle, kurumlarıyla, milletiyle ve komşularıyla kavga halinde olan bir devletin tablosunu yansıtıyordu. Halkına sürekli parmak sallayan birhâkimdi. Dış tehditlere karşı ise fazlabulamıyorduk.Oysa bu tablo şimdi yüz seksen derece değişti.son MGK kararlarındadurumda.İlk iki maddedemüjdesi veriliyor.müşterekcoğrafyamız Kafkasya 'ya, Kuzey ve Doğu Afrika'danFilistin'e ve Azerbaycan ile Ermenistanarasındaki barış anlaşması taslağınakadar uzanan birçok başlık sıralanmış.

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Kendi sorunlarını çözen Türkiye aynı zamandaolarak öne çıkıyor. Yabancı analistlerin çoğu da bu kanıda.Hemen her günSayın Erdoğan'ınolduğunadair analizlerin çıkması da bu gerçeğiteyit ediyor zaten.Gün yok ki Türkiye'ninnasıl değiştirdiğini vurgulayanbir değerlendirme okumayalım.Dolayısıyla şu an Ankara, küresel ve bölgesel gidişata dair sağlam bilgilere ulaşmak isteyenlerinbiri konumunda.Nitekimdün SayınErdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğisürpriz görüşme dünya medyasındayoğun ilgi uyandırdı.Basına kapalı toplantının detaylarını öğrenmek için resmi yetkililere ulaşamayanlar Türk gazeteci ve uzmanlardan görüş almaya çalıştı.Aynı şekildeyarınile görüşmek üzereMoskova'ya yapacağı ziyarete de Batıdaha şimdiden kilitlenmiş durumda.Hâsılı kelam, nereden bakılırsa bakılsındönüşmüş halde. MGK'nın sekiz maddelik bildirisi de bu gerçeği bütün çıplaklığıyla dünyaya ilan ediyor zaten.İşte bu yüzdenYeni Türkiye'nin küreselmanifestosudur aynı zamanda.