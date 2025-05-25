Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar Yeni Türkiye’nin küresel manifestosu
BERCAN TUTAR
25 Mayıs 2025, Pazar BERCAN TUTAR

Yeni Türkiye’nin küresel manifestosu
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın yaşadığı değişimi yakından görmek isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 22 Mayıs 2025 tarihli son kararlarına bakması yeterli.
Böylece milletiyle bütünleşmiş bir devletin nereden nereye geldiğini görecek, yenidünya ile yeni Ortadoğu'nun inşa sürecinde Türkiye'nin ne kadar etkin, belirleyici, özgüven sahibi ve vazgeçilmez bir oyun kurucu aktöre dönüştüğünü yakından tecrübe edeceklerdir.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Sait Yaz'ın beraber katıldığımız bir televizyon programında eski MGK kararları ile son MGK kararları arasındaki farka dair dile getirdiği çarpıcı gerçek bence hayli önemli.
Eskiden MGK'nin ana gündemini bölücü terör, irtica, başörtüsü, laiklik, İmam Hatipler ve Kur'an kursları oluşturuyordu.
Bölücü terör dışarıda bırakılırsa neredeyse hemen her toplumsal talep veya siyasi kültürel hak arayışı 'iç tehdit unsuru ve milli güvenlik sorunu' diye nitelenerek yok sayılıyor ve bastırılıyordu.

***

Dış tehdit odağı olarak da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Irak ve İran gibi komşularımızın toprak bütünlüğümüze, üniter yapımıza ve siyasi birliğimize yönelik istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri sıralanıyordu. Bunlarla bir türlü baş edemiyorduk. Daha doğrusu baş etmemize 'küresel efendiler' izin vermiyordu.
Haliyle MGK'nın eski toplantılarından çıkan kararlar hükümetiyle, kurumlarıyla, milletiyle ve komşularıyla kavga halinde olan bir devletin tablosunu yansıtıyordu. Halkına sürekli parmak sallayan bir vesayet rejimi görüntüsü hâkimdi. Dış tehditlere karşı ise fazla manevra alanı bulamıyorduk.
Oysa bu tablo şimdi yüz seksen derece değişti. Sekiz maddelik son MGK kararlarında iç tehdit neredeyse sıfırlanmış durumda.
İlk iki maddede terörsüz ve müreffeh Türkiye'nin müjdesi veriliyor. Diğer altı maddede ise müşterek coğrafyamız Ortadoğu'dan Kafkasya'ya, Kuzey ve Doğu Afrika'dan Ukrayna'ya, Gazze'den Suriye'ye, İsrail'den Yemen'e, Lübnan'dan Filistin'e ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağına kadar uzanan birçok başlık sıralanmış.

***

Kendi sorunlarını çözen Türkiye aynı zamanda dünyadaki ve bölgemizdeki krizlerde de kilit bir aktör olarak öne çıkıyor. Yabancı analistlerin çoğu da bu kanıda.
Hemen her gün Batı medyasında Sayın Erdoğan'ın dünyanın en etkili siyasi liderlerinden biri olduğuna dair analizlerin çıkması da bu gerçeği teyit ediyor zaten.
Gün yok ki Türkiye'nin küresel dengeleri nasıl değiştirdiğini vurgulayan bir değerlendirme okumayalım.
Dolayısıyla şu an Ankara, küresel ve bölgesel gidişata dair sağlam bilgilere ulaşmak isteyenlerin ilk adreslerinden biri konumunda.
Nitekim Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'nın dün Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiği sürpriz görüşme dünya medyasında yoğun ilgi uyandırdı.
Basına kapalı toplantının detaylarını öğrenmek için resmi yetkililere ulaşamayanlar Türk gazeteci ve uzmanlardan görüş almaya çalıştı.
Aynı şekilde Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan'ın yarın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya yapacağı ziyarete de Batı daha şimdiden kilitlenmiş durumda.
Hâsılı kelam, nereden bakılırsa bakılsın Türkiye her açıdan global bir aktöre ve trende dönüşmüş halde. MGK'nın sekiz maddelik bildirisi de bu gerçeği bütün çıplaklığıyla dünyaya ilan ediyor zaten.
İşte bu yüzden MGK'nın son kararları, Yeni Türkiye'nin küresel manifestosudur aynı zamanda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >