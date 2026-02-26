ABD ve İran arasındaki gerilimde gözler bugün Cenevre'de yapılacak kritik görüşmelerde. Nükleer müzakerelere rağmen Amerikan tarafı silah sevkiyatını sürdürüyor. Fakat bu askeri hazırlığın ideolojik sevkiyatındaki umursamazlık dikkat çekiyor.
ABD'nin hazırlıklarından ve yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki Ortaçağlara ait kaba bir emperyalist cezalandırma stratejisi öne çıkıyor. Hâliyle yargı, niyet ve duygu unsurlarının seferber edildiği Irak veya Afganistan saldırılarındakine benzer bir siyasi gerekçeye sarılmıyor bu kez Amerikan tarafı.
ABD Başbakanı Donald Trump'ın diplomatik teamüllere ve gerekçelere başvurmaması büyük beklentilere kapılan bazı siyonist çevreleri rahatsız ediyor. Zira bu saldırının hâlâ net bir siyasi hedefi yok. Kervan yolda düzülecek gibi görünüyor. Bu da İsrail'i tedirgin ediyor.
Unutmayalım ki Gazze ve Yemen saldırılarında görüldüğü üzere yakıp yıkmak nasıl ki Hamas ve Husileri yok edemediyse aynı sonucun İran'da da tekrarlanması riski İsrail ve yandaşlarını rahatsız ediyor. Ağır bombardımana, kritik hedeflerin vurulmasına ve hatta stratejik bölgelerin yerle bir edilmesine rağmen rejimin devrilmeyeceğinden veya dayandığı ideolojinin kolayca yok edilemeyeceğinden korkuluyor.
***Zira ağır yıkım ve kayıplara karşın saldırılardan sağ çıkmak İran rejimi için kuşku yok ki bir zafer olarak görülecektir. Bu nedenle Pentagon ve CENTCOM'daki siyonist kanat, Trump'ı rejimi sarsacak askeri saldırılar yanında özellikle Devrim Muhafızları'nın maddi dayanaklarını felç edecek ekonomik bombardımanların da eşgüdümlü olarak devrede olmasını istiyor.
***Eğer Amerikan yönetimi Harg'ı bombalayarak yok ederse veya ele geçirirse İran rejiminin ekonomik yapısını altüst etme imkânı doğabilir. Bazı analistler Harg üzerinden yapılan petrol ihracatının durması nedeniyle rejimin memur, bürokrat ve askerlerin maaşlarını bile ödemesinin tehlikeye girebileceğini ileri sürüyor.