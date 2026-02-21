ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığını bu kadar rahat yapabilmesinin iki önemli nedeni var. İlki ambargo altındaki rejimin uyguladığı sert uygulamalara ekonomik sıkıntıların da eklenmesiyle halkın artık isyan noktasına gelmesi. Son protesto dalgasında rejim güçlerinin sergilediği şiddet halk ve devlet arasındaki toplumsal sözleşmeyi zedeledi.

Dış baskılara ve saldırılara karşı hep devletinin yanında duran halk olası bir yabancı müdahalede artık harekete geçemeyecek kadar sosyopsikolojik hayal kırıklığı içinde. Rejimin düşmanları da bunun farkında. O nedenle ABD şölen havasında saldırı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu iç faktörün yanında İran'ın iki önemli dış müttefiki Rusya ve Çin'in izlediği ihanet stratejisi de ABD'nin çok rahat hareket etmesini sağlıyor. Zira Batı'nın kuşatmasını aşmada İran'ı bir koz olarak gören Rusya ve Çin, şimdi rejime destek vererek ABD ile çatışmaktan kaçınıyor. Bir bakıma toplumsal bütünlüğü bozulmuş bir rejimi savunmayı 'yararlı' bulmuyorlar. Rusya ve Çin de rejimin miadını doldurduğuna inanıyor.

***