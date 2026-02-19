ABD Başkanı Donald Trump'ın iki danışmanı Cenevre'de dünyanın en önemli iki sorununu aynı anda çözmeye çalıştı. Biri damadı Jared Kushner diğeri ise emlakçı arkadaşı Steve Witkoff. Dünya merakla izliyor. Zira hem İran nükleer krizi hem de Ukrayna savaşı görüşmelerinde tıpkı Gazze barış planında öncü rol oynayan aynı ikili yer alıyor.
Bu ikilinin yürüttüğü mekik diplomasisini yetersiz bulan da var, alkışlayan da. Salı günkü görüşmeler genel olarak 'olumlu' geçti. Tahran, bir fırsat penceresinin aralandığından ve prensipler üzerinde anlaşıldığından bahsetti. Fakat aynı iyimser tablo ABD tarafında yoktu. İsrail medyası Kushner'den aldığı kulisle "İran Trump'ın taleplerini karşılamıyor, sırada saldırı var" diyerek daha şahin bir dil kullanıyor. Witkoff'tan beslenen Beyaz Saray ise "İranlılar Başkan Trump'ın bazı kırmızı çizgilerini kabul etmeye henüz hazır değil" diyerek daha ihtiyatlı bir söylemi tercih ediyor.
Amerikan muhalefeti Trump'ın nitelikten ziyade niceliğe odaklandığı ve daha çok bitirdiği savaş ve çatışma sayısını artırmayı önemsediğini ileri sürüyor. Şimdiye kadar sekiz sorunu çözen Trump, Ukrayna ve İran meselesini de çözerek skoru 10'a çıkarmayı planlıyor.
***Diplomasi dünyası iki ayrı kritik krizin aynı yerde ve aynı iki isimle el alınmasının pek rasyonel olmadığı kanısında. Kushner ve Witkoff, Umman'ın Cenevre'deki diplomatik misyonundaki İran görüşmelerinden sonra hiç soluklanmadan Ukrayna krizi için InterContinental oteline geçti.
***1945'ten bu yana Avrupa'nın en büyük savaşına dönüşen Ukrayna ile İran krizlerinin barışçıl çözümü iki nedenle çok düşük. İlki yapısal jeopolitik sorunlar. İkincisi de bu yapısal sorunları önemsemeyen diplomatik bakış açısı. Çünkü dünyanın bütün sorunlarını çözmekle sadece Kushner ve Witkoff'un görevlendirilmesini bazıları farklı karşılarken diğerleri ise hayli riskli görüyor.