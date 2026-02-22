İran ve ABD arasındaki gerilimde herkes yıkıcı askeri müdahale veya bölgesel çapta bir savaşa odaklanmış durumda. Aslında yoğun silah sevkiyatı ve saldırı tehdidi gölgesi altında olmasına rağmen devam eden diplomasi seçeneği daha ağır basıyor, basacak gibi görünüyor. Neden mi? Çünkü savaş ve kaos isteyen siyonist kesimin karşısında bu kez eli daha güçlü konumdaki barış ve uzlaşıdan yana olan MAGA hareketi ile Suudi Arabistan ve Türkiye gibi faktörler var. Burada hemen akıllara "Peki o zaman bu kadar askeri yığınağı neyle açıklayacağız?" sorusu geliyor.

Kuşku yok ki Amerikan donanma ve hava kuvvetleri kapasitesinin neredeyse üçte birine denk gelen devasa boyutlardaki bir askeri sevkiyattan sonra geri çekilmek ABD Başkanı Donald Trump için çok zor görünüyor. Üstelik Trump ile İran Dini Lideri Ali Hamaney arasındaki yer yer tansiyonu hayli yükselen söz düellosundan sonra hemen herkes füzelerin düğmesine basılmasını bekliyor.

İsrail ve Yahudi lobilerinin güdümündeki Amerikan medyası savaşı çoktan başlattı. Hatta "21 Şubat'ta ABD saldırıya geçecek" diye tarih verenler dahi oldu. Dolayısıyla savaşa hazırlığın geldiği aşama bir saldırıyı veya haftalar sürecek bir çatışmayı kaçınılmaz kılıyor.

***

Fakat hem Amerikan kamuoyu hemhem de bölgenin en önemli iki aktörü konumundaki Türkiye ve Suudi Arabistan 'ın İran ile olası bir savaşa karşı çıkması,itiyor. Bu daBaşkan Trump'ın tek taraflı düşünmediğini ve her ihtimali hesap ederek bir adım atacağı anlamına geliyor.Şunu hemen belirtelim kiÇünkü ABD Başkanı hemhem de kendi tabanını karşısına alacak kaotik bir hamleye izin vermeyecektir. Ancak Yahudi lobilerinin baskısını bir süreliğine de olsa hafifletecekatabilir.tatmin edecek ferahlatıcı hamle ise ancak Tahran yönetiminden gelebilir. Bu noktada İran'ınve karşılığında dakabul etme ihtimali giderek güçleniyor. Öte yandanise şöyle bir çözüm sunulabilir...

***

Yanien kritik iki sorunu çözecek yegâne formül olarak öne çıkıyor. İran'ın farklı ülkelerdekiise ABD ve İran arasındaki yeni ekonomik, diplomatik ve siyasi açılımlarla pürüz noktası olmaktan kolayca çıkacaktır zaten.Görüldüğü üzereonlarca yılın kaotik ve kronik sorunları kolayca çözülebiliyor. Haliyle mesele temel olarakOlaya,ve çözüm olarak da yok edilmesini talep edenlazım. Bunun yerineve bu sorunları da barış, uzlaşı ve diyalogla çözmeye çalışandevreye sokmak gerekiyor.ABD eskiden Ortadoğu'yabakıyordu. Bu ideolojik tablo artık değişiyor., siyonist talepleri yok sayamasa da kendi tabanı, Amerikan kamuoyu, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi faktörler nedeniyleizleyecektir. Saldırı ve savaş olsa dahi sonuç değişmeyecek. İran krizinde siyonist karşıtıKaybeden ise kaotikonun ideolojik fanatizmiyle hareket edenolacak.