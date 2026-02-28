Akıl alır gibi değil. ABD ve İsrail'in elleri tetikte İran'a saldırı için gün saydığı ve Müslüman soykırımcısı Hindularla Yahudilerin ittifaklarını alenen ilan edip İslam dünyasına meydan okuduğu mübarek ramazan ayında, iki Müslüman ülke Pakistan ve Afganistan birbirine saldırdı. İkisine de yakışmadı. En çok da ağabey konumdaki Pakistan'a... Her ne olursa olsun bu görüntü İslam âlemini derinden yaralıyor.

Bu tablo en çok da "Karşımızda yaralı bir Şii dünya ve güçlü bir Sünni blok var" deyip İran dışında Türkiye ve Suudi Arabistan ile Müslüman dünyadaki tek nükleer güç olan Pakistan'ı açıkça hedef alan Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun ekmeğine yağ sürüyor.

Kızıldeniz, Kuzey Afrika, Aden ve İran Körfezi'ndeki ülkeleri tüketen çatışmalar yetmezmiş gibi şimdi de Güney Asya Müslümanları bu kaotik şiddet sarmalına ekleniyor.

Fuzuli'nin dediği gibi 'düşmanın kavî talihin zebun' olduğu çetin bir süreçten geçiyoruz. Haliyle şu sıralar hiçbir şey tesadüfi değil.

Zira düşmanlarımız kirli planlarını çekinmeden dile getiriyor. Buna rağmen oyuna gelmek acıklı.

Güney Asya'nın bu iki önemli ülkesinin Keşmir'i işgal eden Hindistan'ı bırakıp birbirine saldırması İslam dünyasındaki güç boşluğunu ve güven krizini daha da derinleştirecektir. Bu kavga, siyonist emperyal çevrelerin değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramayacaktır.

***