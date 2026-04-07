ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki yeni yönetime verdiği mühlet yarın doluyor. Trump şartları oldukça yumuşatsa da bir bakıma İran'ın tarihsel açıdan Japonya'da da örneğini gördüğümüz üzere tamamen yok olmasını ve teslim olmasını istiyor.

Bu yüzden de Trump, ABD'nin tarihsel olarak Japonya'yı teslim aldığı süreçtekine benzer bir söylem ve strateji izliyor. Temmuz 1945'te ABD, İngiltere ve Çin birlikte yayımladıkları Postdam Deklarasyonu ile Japonya İmparatorluğu'nun direnmeyi bırakmasını ve silahsızlandırma şartlarını kabul etmesini istedi. Japonya reddedince de ABD nükleer bomba kullanarak Japonya'yı teslime zorladı.

İran savaşının hedefi de ABD'nin Japonya'yı kuşatma ve silahsızlandırarak teslim alma sürecine benziyor. Mahiyet açısından benzerlik giderek yöntem açısından da bir özdeşliğe dönüşecek gibi görünüyor.

***

Zira ABD'nin devlet politikasının başkanlara göre değişmediğini biliyoruz. Hedef ve hedeflere varmak için devreye sokulan yöntemler aşağı yukarı aynı kalıyor. ABD'nin gözündeolduğunu görüyoruz. ABD, Japonya'nın direniş kapasitesi ve gücünü ancak nükleer bombalarla yok edebildi.Şu anki İran'ın direniş gücü karşısında da çaresiz kalan ABD gerektiğinde nükleeri aratmayan bir yıkıcı saldırıya başvurmaktan çekinmeyecektir. Zaten bombardımanlardaki saldırılar ve saldırıların artan dozu bize bunu gösteriyor.ABD'yi şimdiye kadar frenleyen şey II. Dünya Savaşı'ndaki gibi uluslararası bir destekten yoksun olmasıdır. Ayrıca ABD'nin izlediği emperyal yıkım, saldırılarına gerekçe gösterdiğistratejisinin kirli içyüzünü de deşifre ediyor.Rejimi cezalandırmanın bedelini masum halka ödetenmantığıyla hareket ediyor ABD ve İsrail. Bunu yaparak muhalif dediği kesimlerin zorlu hayat şartlarını daha da zorlaştırıyorlar.Sivil altyapıyı hedef seçerekyol açıyorlar.

***