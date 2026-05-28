Gazze soykırımından sonra başlayan Siyonist karşıtı küresel dalga İran savaşından sonra daha da hızlandı. Korku duvarlarını aşan yüz milyonarca insan soykırımcı İsrail'e her platformda tepki göstermeye devam ediyor.
Fakat bütün insanlık değerlerini ve uluslararası normları ayaklar altına alan Siyonistler, destek aldığı ABD'den dolayı dünyanın tepkisine aldırmıyordu. Ne var ki artık dokunulmaz değiller. Siyonizm'in kalesi ABD'de Donald Trump'ı iktidara taşıyan MAGA'daki İsrail karşıtı isyan giderek büyüyor.
Kampüslerde alevlenen kıvılcımlar Trump'ın partisini de sarmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin omurgasını oluşturan muhafazakâr gençler, İsrail'e verilen koşulsuz desteği artık açıktan eleştiriyor. Trump'ın MAGA'cılar olarak bilinen "ABD'yi Yeniden Büyük Yap" taraftarları arasındaki İsrail ayrışması giderek derinleşiyor.
***Bu ayrışmayı hemen her alanda görmek mümkün. MAGA'daki İsrail karşıtları duruşlarını 'America First/ Önce Amerika' sloganıyla ifade ediyor. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle sıkışan Trump'a karşı hâlâ açıktan kazan kaldırmış değiller. Ancak Trump'ın yanında konumlanan bütün Evanjelik-Siyonist isimlerle amansız bir savaş içindeler.
***Anti-siyonist dalganın öncülüğünü yapan gençlerin çoğu 2004 yılında ilk kez oy kullandı. Bu gençlerin yüzde 78,9'u Kentucy'de Temsilciler Meclisi adaylığı için 19 Mayıs'ta yapılan ön seçimlerde İsrail karşıtı Thomas Massie'yi destekledi.