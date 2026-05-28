BERCAN TUTAR
28 Mayıs 2026, Perşembe

Amerika’daki ‘İsrail kavgası’

Gazze soykırımından sonra başlayan Siyonist karşıtı küresel dalga İran savaşından sonra daha da hızlandı. Korku duvarlarını aşan yüz milyonarca insan soykırımcı İsrail'e her platformda tepki göstermeye devam ediyor.
Fakat bütün insanlık değerlerini ve uluslararası normları ayaklar altına alan Siyonistler, destek aldığı ABD'den dolayı dünyanın tepkisine aldırmıyordu. Ne var ki artık dokunulmaz değiller. Siyonizm'in kalesi ABD'de Donald Trump'ı iktidara taşıyan MAGA'daki İsrail karşıtı isyan giderek büyüyor.
Kampüslerde alevlenen kıvılcımlar Trump'ın partisini de sarmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin omurgasını oluşturan muhafazakâr gençler, İsrail'e verilen koşulsuz desteği artık açıktan eleştiriyor. Trump'ın MAGA'cılar olarak bilinen "ABD'yi Yeniden Büyük Yap" taraftarları arasındaki İsrail ayrışması giderek derinleşiyor.

Bu ayrışmayı hemen her alanda görmek mümkün. MAGA'daki İsrail karşıtları duruşlarını 'America First/ Önce Amerika' sloganıyla ifade ediyor. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle sıkışan Trump'a karşı hâlâ açıktan kazan kaldırmış değiller. Ancak Trump'ın yanında konumlanan bütün Evanjelik-Siyonist isimlerle amansız bir savaş içindeler.
Bu stratejik ayrılık hem MAGA'nın tabanında hem de Senato'da demografik sarsıntılara yol açıyor. Bazı senatörlerin İsrail karşıtlığı ve İran savaşına destek vermemesi nedeniyle Trump'ın Senato'daki 53'e 47 üstünlüğü 48-47'ye kadar düştü.
Genç Cumhuriyetçilerin yol açtığı İsrail karşıtı dalga sadece Kongre ve akademik çevrelerde değil artık Siyonist lobinin sarsılmaz kalesi görülen kartel medyada da daha görünür hale geliyor.
Nitekim önceki gün Washington Post'ta çıkan bir analizde kullanılan "10 milyonluk İsrail 500 milyonluk bir bölgeye iradesini dayatamaz" şeklindeki ifadeler her açıdan ABD'deki Siyonist tabuyu yerle bir ediyor.

Anti-siyonist dalganın öncülüğünü yapan gençlerin çoğu 2004 yılında ilk kez oy kullandı. Bu gençlerin yüzde 78,9'u Kentucy'de Temsilciler Meclisi adaylığı için 19 Mayıs'ta yapılan ön seçimlerde İsrail karşıtı Thomas Massie'yi destekledi.
Seçimi, İsrail lobisinin 32 milyon dolar harcadığı Ed Gallrein kazandı. Fakat Yahudi lobileri yine de panikledi. Çünkü gençlerin ezici oyları, Siyonist İsrail'in ABD'deki geleceğinin tartışmalı olacağını gösteriyor.
Zira 'Önce Amerika' diyenler Trump'ın İran'a saldırı kararını sorguluyor. Çoğu bu savaşın ABD'den çok İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiği düşüncesinde. Hatta bu tepkilerini MAGA'yı MIGA (Make Israel Great Again/ İsrail'i Yeniden Büyük Yap) diye değiştirerek dile getiriyorlar.
Hâsılı kelam, bölgemizde ve dünyada yeni bir dönem başlıyor. Siyonistler artık eskisi gibi her yerde at koşturamayacak. Kaleleri ABD'de bile hareket alanları daralıyor. Eskiler boşuna 'dünya devran devrandır' dememiş.

