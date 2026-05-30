ABD ile İran arasındaki savaşı temelli sonlandıracak barış görüşmeleri bir ihtimal olmaktan çok artık bir zaman meselesi. Gözler İsrail'i frenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yakmaya hazırlandığı yeşil ışıklarda.
28 Şubat'ta başlayan ve bugün 92'nci gününe giren savaşta, Avrupa medyasının da dile getirdiği gibi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran kumarında Trump'a kaybetti. Alman Der Tagesspiegel gazetesi Trump'ın İran ile müzakerelerde Netanyahu'yu doğrudan masadan dışladığını belirtiyor.
Çünkü ABD ve İsrail, İran konusunda ayrışıyor. Trump yönetimi Netanyahu'nun istediği rejim değişikliğine kapıyı kapatırken mesaisinin çoğunu Hürmüz'ün açılması, nükleer programın geleceği ve İran'ın eşsiz enerji kaynaklarına erişmek için harcıyor.
ABD ve İsrail arasındaki İran makası hemen her alanda daha da açılıyor. Haliyle bu tür haberlerin siyonistlerin tamamen kontrol ettiği mecralarda çıkıyor olması bile başlı başına köklü bir değişimin zaten gerçekleştiğinin göstergesidir.
***Unutmayalım ki İsrail'in İran'ı dört beş parçaya bölen kâğıt üzerindeki PowerPoint sunumlarının hayalperestliği bir kez daha ispatlandı. Bunu gören Trump yönetimi İsrail ile artık yol yürüyemeyeceğinin farkında. Zira Evanjelik-siyonist lobinin pençesindeki Amerikan istihbarat kurumlarının diğer ülkeler hakkındaki öngörülerinin yanlışlığı bu kez de İran'da ortaya çıktı.
***ABD'nin 7 Ekim 2001'de girdiği Afganistan'dan 15 Ağustos 2021'de çekilirken Batı destekli hükümetinin aylarca hatta yıllarca hayatta kalacağına güvenle inananlar da yine aynı stratejik dâhilerdi. Fakat Taliban güçleri ABD çıkar çıkmaz birkaç gün içinde Kabil'e girerek 20 yıl sonra ülkede kontrolü tamamen tekrar sağladı.