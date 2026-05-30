ABD ile İran arasındaki savaşı temelli sonlandıracak barış görüşmeleri bir ihtimal olmaktan çok artık bir zaman meselesi. Gözler İsrail'i frenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yakmaya hazırlandığı yeşil ışıklarda.

28 Şubat'ta başlayan ve bugün 92'nci gününe giren savaşta, Avrupa medyasının da dile getirdiği gibi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran kumarında Trump'a kaybetti. Alman Der Tagesspiegel gazetesi Trump'ın İran ile müzakerelerde Netanyahu'yu doğrudan masadan dışladığını belirtiyor.

Çünkü ABD ve İsrail, İran konusunda ayrışıyor. Trump yönetimi Netanyahu'nun istediği rejim değişikliğine kapıyı kapatırken mesaisinin çoğunu Hürmüz'ün açılması, nükleer programın geleceği ve İran'ın eşsiz enerji kaynaklarına erişmek için harcıyor.

ABD ve İsrail arasındaki İran makası hemen her alanda daha da açılıyor. Haliyle bu tür haberlerin siyonistlerin tamamen kontrol ettiği mecralarda çıkıyor olması bile başlı başına köklü bir değişimin zaten gerçekleştiğinin göstergesidir.

Unutmayalım ki İsrail'in İran'ı dört beş parçaya bölen kâğıt üzerindekibir kez daha ispatlandı. Bunu gören Trump yönetimi İsrail ile artık yol yürüyemeyeceğinin farkında. Zirapençesindeki Amerikan istihbarat kurumlarının diğer ülkeler hakkındaki öngörülerinin yanlışlığı bu kez de İran'da ortaya çıktı.Dolayısıyla İran'da sadece İsrail değil siyonist lobinin manipüle ettiği stratejilere göre hareket eden ABD devleti de çuvalladı. Sadece Ortadoğu'ya değil dünyanın diğer bölgelerindeki ülke ve rejimlere deAmerikan istihbarat kurumlarının Beyaz Saray ve Pentagon'u sürüklediği ilk bataklık değil İran.darbe ve işgal girişiminde de yine yanlış ve sathi raporlarla Türkiye'yi hedefe koyup havlu atmışlardı.hakkında dünyayı uyarmayı başaramayanlar da aynı istihbarat birimleriydi. Aynı istihbarat uzmanlarıde ve yine o yıl SSCB'nin Afganistan 'ı işgalini de öngörememişlerdi.

ABD'ningirdiği Afganistan'dançekilirken Batı destekli hükümetinin aylarca hatta yıllarca hayatta kalacağına güvenle inananlar da yineFakat Taliban güçleri ABD çıkar çıkmaz birkaç gün içindetamamen tekrar sağladı.Hâsılı kelam, kendinden önceki yönetimlerin hatalarından geç de olsa ders çıkarmaya çalışan Trump,Bu işin yıkımla ve bombayla olamayacağının, bu yolla olsa dafarkında.Dolayısıyla, İran'ı sisteme entegre edecekuyguluyor. Nitekim NYT gazetesinin anlaşmanın en önemli lokomotifininolacağına işaret etmesi bu bağlamda önemli. İşte bu yüzden İran'ın ABD için arz ettiği öncelik her alanda İsrail'inkini frenliyor. Çıkış arayan ABD,şimdiden faturayı İsrail'e kesmenin hazırlığı içinde. Gidişat bunu gösteriyor.