Dünya tarihi bir dönemeçten geçiyor. Bu yeni dönüşümü kısaca Batı'nın geri çekilmesi veya gerilemesi olarak tanımlamak mümkün. Batılı olmayan Rusya ve Çin gibi emperyal güçler de hegemonik bir daralma sürecinde. Avrupa ve ABD ile Çin ve Rusya'dan oluşan küresel emperyal statükonun en çok çözülmeye maruz kaldığı bölge ise öyle sanıldığı gibi Ortadoğu veya Asya değil, daha çok Afrika.

Afrika'nın da özellikle SAHEL denilen kuşağı büyük bir değişim yaşıyor. SAHEL'de kırılan dengeler yeni jeopolitik arayışları tetikliyor. Batı ile çatışma giderek şiddetlenirken darbeler ve kurulan yeni ittifaklar bölgede "Yeni bir eksen kayması mı yoksa yeni bir sistem inşası mı?" tartışmalarını da had safhaya taşımış durumda.

Batı'da Senegel'den başlayıp doğudaki Eritre'ye kadar uzanan SAHEL kuşağı, Afrika'nın kuzeyindeki çöllük alan (Sahra Çölü) ile güneyindeki verimli savan iklimi arasında uzanan bölgeyi tanımlıyor. Arapça'da sahil manasına gelen SAHEL, bir bakıma çöl ile yeşil iklim arasındaki sınırı ifade ediyor.

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SAHEL kuşağı, batıda Atlantik Okyanusu kıyısındakibaşlayıp orta kuşaktageçip doğudakadar uzanıyor. Başka bir deyişlearasında uzanan Afrika'nın orta kuşağı diye de nitelenebilir.üzerinde yer alan SAHEL ülkeleri, stratejik konumları ve sahip oldukları zenginnedeniyle Afrika'nın kuzey ve güneyindeki ülkelere göre daha büyük sorunlarla boğuşuyor.göre en fazla şiddetin yaşandığı ülkeler bu bölgede. Haliyle devlet otoritesinin çok zayıf olduğu farklı etnik, ideolojik ve terörist grupların kontrolündekibirçok ülkede hayli fazla.Dolayısıyla emperyal güçlerolarak nitelenen SAHEL'i doğrudan sömürgeciliğin bitmesinden sonra da rahat bırakmadı. SAHEL bölgesi ile çevresindeki diğer ülkeler, bu kezpost-kolonyal yöntemlerle hedef alınıyor.

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Fakat ne yapsalar da Afrika'da sömürge sonrası yeni bir dönem başlıyor. SAHEL ülkelerBatılı sömürgecilerle bütün köprüleri yıkıyor. Bazı Afrika ülkeleriAncakpolitikalarlaoluşan ekonomik stratejileri de sonuç vermedi. Nijerya'nın 2023'teki darbenin ardından ABD ve Fransa'yı ülkeden kovmasından sonra şimdiilan edildi.Hâsılı kelam Libya ile birlikte SAHEL, Kızıldeniz, Aden Körfezi veşekillenenHer geçen gün Türkiye'nin daha da görünür hale geldiği bu yeni jeo-politik denge ve denklemler,Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzerede derinden şekillendirecek gibi görünüyor.