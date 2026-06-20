İdeolojiler en nihayetinde jeopolitik stratejilerin arabasına koşulan birer attır. Maksat hâsıl olunca veya randıman alınamayınca değiştirilirler. Haliyle jeopolitik realitelerle ideolojik fantazyaları karıştıranların akıbetinin hüsrana uğrayan siyonistler gibi olması kaçınılmazdır. Zira jeopolitik gerekçelerden dolayı Batı'nın bir aparat olarak kullandığı siyonizmin raf ömrü doldu. Bölgemiz ve dünya artık post-siyonist bir döneme doğru ilerliyor.

Çünkü şartlar değişiyor. Şartlardan kastım jeopolitik determinizmden dolayı küresel sistemde hissedilen tektonik sarsılmalar. Unutmayalım ki 20. yüzyıl jeopolitikasının ürünü olan siyonist oluşum ancak Osmanlı'nın çözülüşüyle birlikte bölgemize konuşlandırılabildi. Görevi, sömürgeci Batı'nın bekçi köpekliğiydi. Önce İngilizler, ardından Amerikalılar tarafından her kirli işte kullanıldılar.

Bu bağlamda siyonizm ideolojisinin öncülük ettiği soykırımcı politikaların Batı'nın geçmiş yüzyıllarda Afrika, Asya ve Latin Amerika'da devreye soktuğu kana, talana, işgal ve etnik temizliğe dayalı sömürgeciliğin bir kopyası olduğunu akıldan çıkarmamak lazım.

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Fakat Osmanlı'nın dağılmasıyla güçlenen siyonist ideoloji şimdi tam tersi bir süreci yaşıyor. Türkiye 'nin yükselişe geçmesiyle bu kez siyonist politikaların zayıflamaya başladığını görüyoruz. Bir bakımabu kez lehimize.Eskiler boşunadememiş. Çağımıza hükmeden eski realiteler değişiyor. Ancak soykırımcıbu hakikati kabul etmekten hâlâ çok uzak. Donaldkâr etmiyor. Trump daha birkaç gün önce soykırımcıların arkasındaki asıl gücün ABD olduğunu itiraf ederek,demişti.İsrail'de derin travmalara yol açan bu ihtara ilk meydan okumadiyen ABD'nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee'den geldi. Ülkesi yerine İsrail'i savunan elçi rezaleti, siyonist tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından hayli önemli. Ve bu tehlike sadece ABD için değilgeçerlidir.

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