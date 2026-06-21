ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i aşağılayarak İran ile anlaşması siyonistleri histerik bir travmaya soktu. İsrail'dekilere rahmet okutan bir fanatizmle Trump'a saldıran Amerika ve Avrupa'daki siyonist medya kalemşorları hakarette sınır tanımıyor. Hepsi 'delirium' sınırlarında, tam bir ruhsal çöküntü içinde. Nedeni de yaklaşan kıyameti görmeleri.

Öfke ve sıkışmışlığın verdiği duygusal ve rasyonel yıkım bütün melekelerini felç etmiş hâlde. Zira Latince 'de-lira' kelimesinden türetilen delirium 'yoldan çıkmak/ çıldırmak' anlamına geliyor.

Nörobilişsel bir bozukluk olan delirium hastalığına yakalan siyonistlerin algı, muhakeme ve düşünce bozuklukları dip yapmış durumda. Hezeyan içindeler.

Bir bakıma Gazze ve Lübnan'da yol açtıkları yıkım, kaos ve mezalimin yanında yaşadıkları bu travma hiç mesabesindedir. Tek tesellimiz Filistinlilere yaşattıkları acı ve çaresizliğinin bin beterini ruhsal dünyalarında tecrübe etmeleridir. Çünkü zalim, hissiz, insani ve ahlaki değerlerden yoksun oldukları kadar da korkak, kırılgan ve paranoyak bir haletiruhiyeye sahipler.

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Öyle ki kendi kıyametlerini Batılı ve Doğulu hatta insanlığın kıyameti diye pazarlıyorlar. Bir tek Batılı dünyanın sonu konusunda haklılar. Ziraolmasaydı siyonizm yine bir çıkış yolu bulurdu. Himayesine girdikleri sistem de çöktüğü için kendi yıkımlarını Batı'nın da yıkımı diye algılamakta haklılar.Örneğin Yahudi lobisinin kurşun askerlerindendergisi, yaz sayısındakapak yapmış. Derginin kapağında birbaşlığıyla çıkmış.'Sonu' anlamına gelen bu manşetin hemen altında da nelerin bittiği ve sona erdiği sıralanmış. Listede yok yok. Aslında kapaktaki başlıkifadesinin kısaltılmışı.Kum saatinin üst kısmında hayli azalmış kumların üzerinde iseyer alıyor. Kapaktaki listede ABD-İsrail ittifakının, neo-liberalizmin, trans-Atlantikçiliğin, iklim politikalarının, BM 'nin, sığınmacılığın, siyasi partilerin, Çin mucizesinin, ahlakın ve son olarak da geleceğin sonunun geldiği sıralanıyor.

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Bir bakıma eceli yaklaşan siyonizm kendiyle birlikte Batı'yı da Doğu'yu da ahlakı da geleceği de yok ediyor. Yok sayıyor.hazırlanmış bir kapak.Çünkü çırpınış ve manipülasyonlarının artık fayda etmediğini onlar da görüyor. Çünkü sonu gelen siyonizm ne yapsa da içine yuvarlandığı girdaptan bir daha çıkamayacak.Zira şairindizesindeki kadar net, geri dönülemez, kesin ve bıçak ağzı keskinliğinde bir değişimden geçiyor dünya.sanan siyonistlereriyor. Boşuna "Her bidayeti olan şeyin bir nihayeti de vardır" dememişler.Siyonistlerin bu hezeyanları insana; akıl, sanat, strateji ve barışın sembolühatırlatıyor.Minerva'nın Baykuşu, sadece alacakaranlık başladığında yani güneş çıkmadan önceki veya battıktan hemen sonraki ogöğe kanatlanırmış.Yani bir dünya yok olurken başka bir dünyanın doğuşunu simgeliyor. Tıpkıyeni beliren bir dünyanın başlangıcının bulunması gibi...