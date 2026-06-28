Yerli ve yabancı kitapsızlar karşı amansız mücadelesini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içeride ve dışarıda tarih yazmaya devam ediyor. Reis yine kitabın ortasından konuştu. Lafı hiç dolandırmadı, eğip bükmedi. Sapanca'daki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kapsayıcılığına ve birleştirici gücüne vurgu yaptığı partisini 'Türkiye Kitabı'na benzetti.

"Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellidin elinde kitap bir bütündür. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır" diyen Sayın Erdoğan, milletimizin arasına nifak sokmaya çalışan işgalci zihniyetin şovenist artıklarına bu topraklarda artık yer olmadığını bir kez daha hatırlattı.

Şirazesi kaymış anormallerin ülkemizdeki hiç kimseye öteki, misafir veya üvey evlat muamelesi yapamayacağını vurguladı. Her vatandaşın bu milletin öz evladı olduğunun altını çizdi. Sayın Erdoğan'ın bu tarihi çıkışı Haçlı zihniyetine sahip kesimlerin bu millete ve değerlerine histerik şekilde saldırdığı dönemlerin artık sona erdiğini gösteriyor.

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O eski Türkiye bir daha gelmeyecek. Çünkü 2 yıl önceSayın Erdoğan,Hem de emepryal merkezin kalbi Washington'da.Bu çerçeveden bakıncaişi çok zor. Çünkü başaramayacaklar. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Çaresiz stratejilerin pençesinde kıvranıp duracaklar. O tarihlerde yazdığım "Erdoğan'ın darbeci Siyonistleri delirten NATO seferi" başlıklı yazımda da dile getirmiştim. ABD 'deki NATO zirvesinde öne çıkan dört önemli başlıkta da Başkan Erdoğan'ın imzası var. Dünya medyasının dahivebaşlıklarıyla özetlediği zirvede Sayın Erdoğan'ın elde ettiği zafer en çok da Türkiye düşmanıÖyle kibaşlıklı çağrılar yapan tescilli bazı siyonistlergerektiği küstahlığında dahi bulundu..."

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