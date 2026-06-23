İçeride ve dışarıda her şey aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın dediği ve istediği şekilde ilerliyor. Trump'ı sevindiren son gelişme, Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da desteklediği sağcı adayın başkanlık seçimlerini kazanması oldu. ABD destekli tanınmış Avukat Abelardo de la Espriella, önceki gün yapılan Kolombiya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kıl payı farkla kazanarak, ülkede sağa doğru keskin bir siyasi yön değişiminin önünü açtı.

Böylece 3 Ocak 2026'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konutundan alınarak ABD'ye götürüldüğü operasyondan sonra devreye sokulan Latin Amerika'ya yönelik grand-stratejide yeni bir aşamaya gelindi. O tarihten sonra Meksika, Brezilya, Honduras, Guatemala, Peru, Panama ve Arjantin ile ilişkiler daha da pekiştirildi. Birçok ülkede Trump'ın açıkça desteklediği adaylar seçimleri kazandı.

Kendi arka bahçesinde kriz yaşadığı en önemli ülke olan Kanada ile de pürüzler halledildi. Gerilen ilişkilerden sonra iki ülke ortaklaşa Dünya Futbol Kupası düzenleyecek kadar yeni sıcak ilişkiler tesis etti. G-7 Zirvesi'nde açık kalan mikrofonlara yansıyan itiraflardan da görüldüğü üzere Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı'na Çin'den elektrikli otomobil alımını en alt düzeye indirdikleri bilgisini veriyordu.

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Kendi arka bahçesi konumundakiABD Başkanı Trump, bir tek Avrupa'dayeniden seçilememesi sürprizini yaşadı. Ukrayna krizi üzerinden Rusya ile başlattığı yeni ilişkiler ağıylaiçinLondra ilebir türlü hâl yoluna sokulamadı. O sorun daçözüm yoluna girecek gibi görünüyor.Sadecegibi ülkelerle yaşadığı bazı sorunlar var Trump'ın. Yaşadığı rahatsızlığı zatenyönelik sözlü saldırılarıyla dile getiriyor.yargı üzerinden sıkıştıran bir süreç devrede. Son olarak eşinin pasaportuna el konuldu ve yurtdışına çıkışı yasaklandı.hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında alınan bu karar ABD'nin Avrupa ülkelerindeki gücünü göstermesi açısından dikkat çekici. Bu da bize hemnedeniyle ABD'nin boy hedefindeki İspanya Başbakanı Sanchez'e uygulanan yakın markajın daha da artacağını gösteriyor.

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Trump'ın başını ağrıtan Avrupa sorunu görüldüğü üzere yavaş yavaş hâl yoluna sokuluyor. İran krizinde isehâlâ etkili. Daha da baş ağrıtacağa benziyor. Fakatbu saatten sonraçok zor. Avrupa'nın bile diremediği bir yeni rota söz konusu.İç siyasette petrol fiyatları düşmeye ve istihdam artmaya başladığı için İran ve Hürmüz sorunlarında eli giderek güçlenen Donald Trump, bu tablonun tersine çevrilmemesi için İsrail ve siyonist lobiye baskısını daha da artıracaktır. Bakmayın siz ikide bir İranlı yetkililerle ağız dalaşına girmesine.Orada da işler tam olarak Trump'ın istediği gibi gidiyor.Geçen hafta 15-17 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenenbu nedenle keyfi oldukça yerindeydi. Zaten bu sevincinidiyerek de dünyaya ilan etti. Gelişmeler "patron"un şimdilik Trump olduğunu gösteriyor. Fakat tek sıkıntı noktası siyonist lobi.dünyaya göstermek için pusuda bekliyor. Bunu bilen Trump da İsrail ve Yahudi lobilerinin ipini sıkı tutuyor. İpin ucunu kaçırması hâlinde neler olacağını herkes biliyor. Dolayısıyla asıl patronun kim olduğunu öğrenmek için hâlâ biraz zamana ihtiyaç var.Gidişat da bize bunu gösteriyor. Ancak üzücü sürprizler de olabilir.