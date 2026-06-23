İçeride ve dışarıda her şey aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın dediği ve istediği şekilde ilerliyor. Trump'ı sevindiren son gelişme, Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da desteklediği sağcı adayın başkanlık seçimlerini kazanması oldu. ABD destekli tanınmış Avukat Abelardo de la Espriella, önceki gün yapılan Kolombiya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kıl payı farkla kazanarak, ülkede sağa doğru keskin bir siyasi yön değişiminin önünü açtı.
Böylece 3 Ocak 2026'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konutundan alınarak ABD'ye götürüldüğü operasyondan sonra devreye sokulan Latin Amerika'ya yönelik grand-stratejide yeni bir aşamaya gelindi. O tarihten sonra Meksika, Brezilya, Honduras, Guatemala, Peru, Panama ve Arjantin ile ilişkiler daha da pekiştirildi. Birçok ülkede Trump'ın açıkça desteklediği adaylar seçimleri kazandı.
Kendi arka bahçesinde kriz yaşadığı en önemli ülke olan Kanada ile de pürüzler halledildi. Gerilen ilişkilerden sonra iki ülke ortaklaşa Dünya Futbol Kupası düzenleyecek kadar yeni sıcak ilişkiler tesis etti. G-7 Zirvesi'nde açık kalan mikrofonlara yansıyan itiraflardan da görüldüğü üzere Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı'na Çin'den elektrikli otomobil alımını en alt düzeye indirdikleri bilgisini veriyordu.
***Kendi arka bahçesi konumundaki Güney ve Kuzey Amerika'da işleri yoluna sokan ABD Başkanı Trump, bir tek Avrupa'da Macaristan'da Viktor Orban'ın yeniden seçilememesi sürprizini yaşadı. Ukrayna krizi üzerinden Rusya ile başlattığı yeni ilişkiler ağıyla Avrupa'ya istediği formatı atan Trump için en büyük baş ağrısı İngiltere'ydi. Londra ile Rusya ve Çin stratejileri konusundaki ayrılık bir türlü hâl yoluna sokulamadı. O sorun da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla çözüm yoluna girecek gibi görünüyor.
***Trump'ın başını ağrıtan Avrupa sorunu görüldüğü üzere yavaş yavaş hâl yoluna sokuluyor. İran krizinde ise İsrail faktörü hâlâ etkili. Daha da baş ağrıtacağa benziyor. Fakat İsrail ve siyonist lobinin bu saatten sonra Trump ile simgelenen yeni Amerikan stratejisini değiştirmesi çok zor. Avrupa'nın bile diremediği bir yeni rota söz konusu.