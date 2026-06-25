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Haberler Bercan Tutar Filistin rüzgârından anti-siyonist fırtınaya
BERCAN TUTAR
25 Haziran 2026, Perşembe

BERCAN TUTAR

Filistin rüzgârından anti-siyonist fırtınaya

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Gazze'deki soykırımdan sonra dünyada ve özellikle Batı'da yükselen anti-siyonist dalga, Yahudi lobilerinin bütün propaganda ve sansür tuzaklarını akamete uğratıyor. Siyonizmin kalesi ABD'de bile İsrail'in kaos politikalarına itirazlar ülke tarihinde görülmemiş düzeye varmış durumda. Sadece kamuoyu değil, Kongre ve bürokratik kademelerde dahi anti-siyonist tavır her geçen gün sertleşiyor.
Öyle ki Yahudi lobilerinin tekelindeki ana akım medyada dahi İsrail kıyasıya eleştiriliyor. Bir bakıma siyonist mahfiller artık İsrail'in safında yer alamıyor. Batı'da anti-siyonist furya öyle yüksek ki Avrupa ve ABD ile Kanada'daki Yahudiler anti-siyonist partiler kurarak Batı'daki Yahudi karşıtı dalgadan korunmaya çalışıyor.
Çünkü anti-siyonist öfkenin antisemitist akıma dönüşme riski giderek artıyor. Bu nedenle İngiltere'deki Yahudiler, Yeşiller Partisi'nin yönetimine geçerek anti-siyonist siyasetlerini dünyaya ilan ederken Kanada'da ise Yahudiler anti-siyonist bir oluşum olan Yeni Demokrat Parti'yi kurdu.
Zira Batı'daki bu yeni akımın ana özelliği, Filistin yanlılığını da aşan anti-siyonist bir karaktere sahip olmasıdır. Çünkü Batılı ülkeler siyonist politikaların sadece Filistinlileri yok etmediğini, bütün insanlık için de büyük bir tehlike arz ettiğini kavramış hâlde. Siyonist ideolojinin temel hedefinin bütün insanlığı Filistinlileştirmek olduğunu herkes görüyor artık.

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Gazze'den sonra Lübnan ve İran'a saldırıp Suriye'yi yolgeçen hanına çeviren İsrail'in Batılı ülkelerin de iç ve dış siyasetini domine etmesi halkların büyük öfkesine yol açıyor. Batılılar siyasi elitlerinin siyonistlerin birer kuklası olduğunu görüyor. Bu nedenle Batı'daki siyonist siyasi statüko artık halk nezdinde meşruiyetini kaybediyor.
Yahudi lobilerinin kalesi New York'ta Gazze soykırımını eleştiren Zohdan Mamdani, İsrail yanlısı adayları hezimete uğratarak Haziran 2025'te belediye başkanlığını kazandı. Hem de bürokrasiden medyaya, finanstan sanata hemen her alanı kontrol eden Yahudi lobilerinin devasa gücüne rağmen. Anti-siyonist Yeşiller Partisi de mayıstaki seçimlerde Londra'da iki bölgede belediye başkanlığını ele geçirmişti. Şubat ayında da Manchester'daki ara seçimlerde Yeşiller iki ilçede yarışı kazanmıştı.
Önceki gün istifa eden İşçi Partili siyonist Başbakan Keir Starmer yerine eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın geçmesi planlanıyor. İngiliz devleti merkez siyaseti çökerten anti-siyonist dalgaya karşı kendince önlemler alıyor. Halkların gücü artık derin devleti, siyonist siyasileri kapının önüne koymaya zorluyor.

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Son olarak ABD'deki ara seçimlerde de anti-siyonist rüzgârlar esiyor. New York'taki Demokrat Parti önseçimlerinde Mamdani'nin desteklediği Filistin yanlısı üç aday da kazandı. Bu sonuçlar yalnızca Kongre'deki dengeleri değil, Demokratların liderlik mücadelesini ve ideolojik yönelimini de derinden belirleyecek. Sıkı Filistin yanlısı senatör Bernie Sanders'ın desteklediği her adayın önseçimlerde ipi göğüslemesi de bunu kanıtlıyor.
Soykırımcı Reuters, CNN, BBC ve New York Times gibi ana akım medya devleri artık Gazze'de olanları sansürsüz duyurmaya başladı. BM'nin soykırım ve tecavüz raporları artık sansürsüz tartışılıyor.
Amerikan medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik fırçalarını da yayınlıyor. Son stratejik ifşalardan birine göre Trump, 10 Mart 2025'teki Gazze ateşkes anlaşması öncesinde Netanyahu'yu "Yahudiler senden bıktı" diyerek azarlamış.
Ezber bozan gelişmelerden biri de İsrail'in tabu sayıldığı Almanya'da Sol Parti'nin Gazze soykırımından dolayı siyonistleri suçlayan ifadeleri programına almasıdır. Hâsılı kelam, Batı'daki Filistin rüzgârları her geçen gün güçlenerek anti-siyonist fırtınaya dönüşüyor. Bu fırtınanın şiddeti önümüzdeki süreçte daha da artacak. Gidişat da bunu gösteriyor zaten.

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