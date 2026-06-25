Gazze'deki soykırımdan sonra dünyada ve özellikle Batı'da yükselen anti-siyonist dalga, Yahudi lobilerinin bütün propaganda ve sansür tuzaklarını akamete uğratıyor. Siyonizmin kalesi ABD'de bile İsrail'in kaos politikalarına itirazlar ülke tarihinde görülmemiş düzeye varmış durumda. Sadece kamuoyu değil, Kongre ve bürokratik kademelerde dahi anti-siyonist tavır her geçen gün sertleşiyor.
Öyle ki Yahudi lobilerinin tekelindeki ana akım medyada dahi İsrail kıyasıya eleştiriliyor. Bir bakıma siyonist mahfiller artık İsrail'in safında yer alamıyor. Batı'da anti-siyonist furya öyle yüksek ki Avrupa ve ABD ile Kanada'daki Yahudiler anti-siyonist partiler kurarak Batı'daki Yahudi karşıtı dalgadan korunmaya çalışıyor.
Çünkü anti-siyonist öfkenin antisemitist akıma dönüşme riski giderek artıyor. Bu nedenle İngiltere'deki Yahudiler, Yeşiller Partisi'nin yönetimine geçerek anti-siyonist siyasetlerini dünyaya ilan ederken Kanada'da ise Yahudiler anti-siyonist bir oluşum olan Yeni Demokrat Parti'yi kurdu.
Zira Batı'daki bu yeni akımın ana özelliği, Filistin yanlılığını da aşan anti-siyonist bir karaktere sahip olmasıdır. Çünkü Batılı ülkeler siyonist politikaların sadece Filistinlileri yok etmediğini, bütün insanlık için de büyük bir tehlike arz ettiğini kavramış hâlde. Siyonist ideolojinin temel hedefinin bütün insanlığı Filistinlileştirmek olduğunu herkes görüyor artık.
***Gazze'den sonra Lübnan ve İran'a saldırıp Suriye'yi yolgeçen hanına çeviren İsrail'in Batılı ülkelerin de iç ve dış siyasetini domine etmesi halkların büyük öfkesine yol açıyor. Batılılar siyasi elitlerinin siyonistlerin birer kuklası olduğunu görüyor. Bu nedenle Batı'daki siyonist siyasi statüko artık halk nezdinde meşruiyetini kaybediyor.
***Son olarak ABD'deki ara seçimlerde de anti-siyonist rüzgârlar esiyor. New York'taki Demokrat Parti önseçimlerinde Mamdani'nin desteklediği Filistin yanlısı üç aday da kazandı. Bu sonuçlar yalnızca Kongre'deki dengeleri değil, Demokratların liderlik mücadelesini ve ideolojik yönelimini de derinden belirleyecek. Sıkı Filistin yanlısı senatör Bernie Sanders'ın desteklediği her adayın önseçimlerde ipi göğüslemesi de bunu kanıtlıyor.