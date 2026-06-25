Gazze'deki soykırımdan sonra dünyada ve özellikle Batı'da yükselen anti-siyonist dalga, Yahudi lobilerinin bütün propaganda ve sansür tuzaklarını akamete uğratıyor. Siyonizmin kalesi ABD'de bile İsrail'in kaos politikalarına itirazlar ülke tarihinde görülmemiş düzeye varmış durumda. Sadece kamuoyu değil, Kongre ve bürokratik kademelerde dahi anti-siyonist tavır her geçen gün sertleşiyor.

Öyle ki Yahudi lobilerinin tekelindeki ana akım medyada dahi İsrail kıyasıya eleştiriliyor. Bir bakıma siyonist mahfiller artık İsrail'in safında yer alamıyor. Batı'da anti-siyonist furya öyle yüksek ki Avrupa ve ABD ile Kanada'daki Yahudiler anti-siyonist partiler kurarak Batı'daki Yahudi karşıtı dalgadan korunmaya çalışıyor.

Çünkü anti-siyonist öfkenin antisemitist akıma dönüşme riski giderek artıyor. Bu nedenle İngiltere'deki Yahudiler, Yeşiller Partisi'nin yönetimine geçerek anti-siyonist siyasetlerini dünyaya ilan ederken Kanada'da ise Yahudiler anti-siyonist bir oluşum olan Yeni Demokrat Parti'yi kurdu.

Zira Batı'daki bu yeni akımın ana özelliği, Filistin yanlılığını da aşan anti-siyonist bir karaktere sahip olmasıdır. Çünkü Batılı ülkeler siyonist politikaların sadece Filistinlileri yok etmediğini, bütün insanlık için de büyük bir tehlike arz ettiğini kavramış hâlde. Siyonist ideolojinin temel hedefinin bütün insanlığı Filistinlileştirmek olduğunu herkes görüyor artık.

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Gazze'den sonraİsrail'in Batılı ülkelerin de iç ve dış siyasetini domine etmesi halkların büyük öfkesine yol açıyor. Batılılarolduğunu görüyor. Bu nedenleYahudi lobilerinin kalesiGazze soykırımını eleştiren, İsrail yanlısı adayları hezimete uğratarak Haziran 2025'te belediye başkanlığını kazandı. Hem dehemen her alanı kontrol eden Yahudi lobilerinin devasa gücüne rağmen. Anti-siyonistde mayıstaki seçimlerde Londra'da iki bölgede belediye başkanlığını ele geçirmişti. Şubat ayında da Manchester 'daki ara seçimlerde Yeşiller iki ilçede yarışı kazanmıştı.Önceki gün istifa edenyerinegeçmesi planlanıyor. İngiliz devleti merkez siyaseti çökerten anti-siyonist dalgaya karşı kendince önlemler alıyor.zorluyor.

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Son olarak ABD'deki ara seçimlerde de anti-siyonist rüzgârlar esiyor. New York'taki Demokrat Parti önseçimlerindeBu sonuçlar yalnızca Kongre'deki dengeleri değil, Demokratların liderlik mücadelesini ve ideolojik yönelimini de derinden belirleyecek. Sıkı Filistin yanlısı senatördesteklediği her adayın önseçimlerde ipi göğüslemesi de bunu kanıtlıyor.Soykırımcıgibi ana akım medya devleri artık Gazze'de olanları sansürsüz duyurmaya başladı. BM'nin soykırım ve tecavüz raporları artık sansürsüz tartışılıyor.Amerikan medyası ABD Başkanıda yayınlıyor. Sonbirine göre Trump, 10 Mart 2025'teki Gazze ateşkes anlaşması öncesinde Netanyahu'yudiyerek azarlamış.Ezber bozan gelişmelerden biri deGazze soykırımından dolayı siyonistleri suçlayan ifadeleri programına almasıdır. Hâsılı kelam, Batı'dakiher geçen gün güçlenerekdönüşüyor. Bu fırtınanın şiddeti önümüzdeki süreçte daha da artacak. Gidişat da bunu gösteriyor zaten.