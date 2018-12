OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

'Arap baharı' değil sonbahar...

Sarının her tonu mevsimin kimliği...

Fransa'nın sarı yeleklileri ülkeyi kasıp kavuruyor. Terör seviciler kendi dertlerinde...

Biz yıllardır bu sevicilerin ikiyüzlülüğü karşısında mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözünü bir kez daha hatırlatalım; Beslediğiniz yılanlar, bir gün sizi teker teker sokacak...

Biz buna 'Etme bulma dünyası' deriz...

Burada bir atasözümüzü de hatırlatmak gerekir. 'Besle kargayı oysun gözünü'...

Otuz yılı aşkındır bu iğrenç terör ve terörist belasıyla mücadele eden bir ülke olarak sizi çok iyi anlıyoruz... Hatta bu durumunuzdan oldukça da endişeliyiz.

Endişemiz ve kaygılarımız var.

Demokrasi avaresi nutuklarınız kulaklarımızda çınlıyor. Etme bulma dünyası derler bizim buralarda. Ancak bizim insani duygularımız cana ve canlıya zarar vermeyi kabul etmiyor...

Hani bir 'oh' çekip, sinsi gülüşlerle 'oh oldu'yu yaşamıyoruz üzülüyoruz...

Kaygılarımız insanlık adına...

Her daim bize taşımaya çalıştığınız gezi vari ayaklanma, eylem ve sözüm ona hak arayışlarıyla bir ülkeyi dizayn etme çabalarınız nafile...

Anlamadığınız, ya da anlamakta güçlük çektiğiniz bizde söz konusu vatan ise gerisi teferruat...Bir olur biz oluruz. Bir ölür bin diriliriz.

Ölüm size acı ızdırap bize düğün bayram.

Bam telime basma. Ayar oluyorum.

'Sarı yelek'te indirim yapanlar!

Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Halen bizi anlamamakta anladığınızı yorumlayamamakta direniyorsunuz.

Biz Türk milleti olarak, 'vatan' kavramını bir kez daha sizi idrak etmeye davet ediyorum. Hain ve satın aldıklarınız olabilir. Bu karaktersizlerle dün ve önceki gün denediğiniz kalkışma, darbe girişimi gibi nafile çanlarınız bu aziz milletin vakit duruşuna tosladı.

Sıradaki pardon 'sarı yelekleri' nizle de gelseniz karşılığı yine hüsran...

Akıllı olun, aklınız başınızda kalsın...