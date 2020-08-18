HAZAL ATEŞ

Fransız şair, yazar Victor Hugo "Kitaplık kurmak, ibadethane kurmak kadar kutsaldır" der. Bilgi hava, su, yiyecek gibi temel bir ihtiyacımız. Kütüphaneler de bilginin geçiş kapısı, toplumu ilerleten, yükselten kültürel zenginliği. Zamana açılan en güzel kapı, kalıcı bellek. Eski kitap kokularıyla edebiyatın, tarihin, ilmin, bilimin en büyük hazineleri. Elektronik kitaplar çağın gereği! Kağıda dokunup, kokusunu alarak okumanın keyfi ise başka. Tarihin geleneksel ve modern dokusunu bir arada tutan kütüphaneler insanlık için hep değerli olmaya devam edecek. Trinity College (İrlanda), Klementinum (Çek Cumhuriyeti), Britanya (Londra) El Escorial (İspanya) Admont (Avusturya), George Peabody (ABD), İskenderiye (Mısır) kütüphaneleri, Portekiz Kraliyet Okuma Salonu (Brezilya), Fransa Milli Kütüphanesi, New York Halk Kütüphanesi, Rusya Devlet Kütüphanesi, Stuttgart Şehir Kütüphanesi, Beinecke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi (Amerika)...



Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alıyor. Şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı, 134 farklı dilde 4 milyondan fazla kitap koleksiyonu ile Türkiye'nin en büyük kütüphanesi. Raflarında100 farklı ülkeden 136 dilde kitap yer alıyor. Kütüphanede Osmanlı Padişahlarının el yazıları, Divan-ı Lügati't Türk'ün ilk nüshası, Tanzimat Fermanı'nın orijinal hali ve birbirinden değerli nadide eserler bunuluyor. Aynı zamanda 60 civarında grup çalışma odası, dinlenme alanları ve restoran gibi mekânlarla bir yaşam merkezi. Ne mutlu yediden yetmişe büyük ilgi görüyor.



Türkiye'nin en büyük arşiv kütüphanesi Milli Kütüphane de bu hafta 72 yaşına bastı.

Üniversite yıllarında en keyifli sığınağımdı.

Koleksiyonunda 1 milyon 437 bin basma kitap, bin 505 Latin harfli nadir basma kitap, sayıları tahmini 10 milyona ulaşan 272 bin 695 cilt süreli yayın bulunuyor. Yılda yaklaşık 800 bin kişi hizmet alınıyor. İnternette sunulan hizmetlerden de 2.5 milyon kişi yararlanıyor. Pandemi döneminde burada küçük bir stüdyo kuruldu. Halk kütüphanelerinde yapılamayan etkinlikler tüm Türkiye'ye buradan yayınlandı. Etkinlikler halen takipçileriyle sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum.

Alman edebiyatçı Wolfgang Van Goethe, bu kültürel hafızanın önemini "Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor.

Sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine" diye anlatıyor. En büyük hazinemize sahip çıkalım, gücümüz yettikçe çoğaltalım.

Güzel bir hafta olsun