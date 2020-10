ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İYİ Parti fokur fokur kaynıyor.

Kaynamak fiili az...

Yanıyor, yanıyor!

Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu ile ilgili ifşası siyaset sahnesine bomba etkisi yarattı.

Kavuncu FETÖ ile ilişkisini inkar etti.

Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı, kuzeni İsmail Kavuncu ve bir çok yakını FETÖ'cü iken hem de...

Başkanlığını yaptığı dernek bile...

Kendinden önceki ve sonraki başkanlar da dibine kadar FETÖ'nün adamıydı.

Dayısı sayesinde Fetullah Gülen, Türk Cumhuriyetlerinde okullar açtı, dernekler kurdu.

FETÖ ahtapot gibi her yeri sardı.

Kavuncu'nun örgütle ilişkisi yok ha!

İnanmam valla!

Ya adamın yükselişindeki o sihirli el!

Kimin elidir bu?

Buğra bey sofraya bayat bir yemek koydu.

Ben yemem arkadaş!

Canlı yayındaki sesi de yakalanmış birinin ruh halini yansıtıyordu.



Kazakistan'a gittikten sonra Buğra Kavuncu müthiş bir şekilde yükseldi.

Elinde Alaattin'in lambası yoktu ki!

Alman şirketine nasıl CEO oldu?

O şirketin Alman İstihbaratı BND ve CIA ile bağlantısı vardı.

Yükselişte bunun payı yok mu?

Geç kardeşim bunları geç!

Buğra Kavuncu'nun dayısı Altaylı, Gülen'in CIA ile irtibatını sağlayan adamdır.

Ve Altaylı halen FETÖ'den tutukludur.

Yeğen İsmail Kavuncu, Orta Asya'daki Gülen operasyonlarının önemli ismidir...

Dedesi Abdurrahman Kavuncu, CIA'nın ünlü ajanlarından Ruzi Nazar'ın kankisidir.

Buğra efendi Alman derin devleti sayesinde BASF'a CEO olmuştur.

Çocuk mu kandırıyorsunuz?



Meral Akşener kağıt üstünde vardır.

Parti bu adamındır.

Kavuncu ailesi ile ilgili çok yazı yazdım.

İsmail Kavuncu Adana Ticaret Borsası eski Başkanı Muammer Çalışkan'ın kız kardeşiyle evlidir.

Çalışkan da FETÖ'ün has adamıdır.

Kızı ve damadını Fetullah Gülen'e hizmet için 18 yıl önce Pensilvanya'ya göndermiştir, halen oradalar.

Çalışkan, Borsa'nın milyonlarca lirasını Bank Asya'ya yatırmıştır, bu yüzden ceza almıştır.

Abdullah Gül'ün talimatıyla FETÖ'nün açmaya çalıştığı Kanuni Üniversitesi'nin mütevelli heyetine bile girmiştir.

FETÖ her yeri sarmış ama Buğra Kavuncu'yu es geçmiş öyle mi?

Biz de yedik yani!

Adamın adının geçmediği yer yok!

Dünya'nın en büyük yolsuzluk belgeleri olan Panama belgelerinde adı var.

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama işlemleri ile ilgili iddialar da var.

TOLLERPORT ASSETS MANAGEMENTS S.A ile ilişkilendiriliyor.



FETÖ, MHP'yi ele geçirecekti.

Yapamadı; İYİ Parti'yi kurdu.

Baykal'ı esir almak istediler.

Olmayınca kumpas kurdular.

Muhsin Başkan'a söz geçiremediler.

Rahmetliyi şehit ettiler!

Reis'i yemek için çok uğraştılar.

FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk kalkışması; 7 Şubat MİT kriziydi.

Sonra 17-25 Aralık geldi.

Ardından Gezi ve o kanlı darbe...

İP'e oy verenlerin hedefi hiç bir zaman FETÖ, HDP, CIA, ABD ve CHP olmadı.

Reis ve AK Parti'yi hedefe koydular.

Yeni CHP"nin HDP'den daha tehlikeli noktaya gelmesine rağmen taban bunu hiç umursamadı.

Kin gözlerini kör etti çünkü.

İYİ Parti Reis kiniyle ayakta duruyor.

Partiye tıpkı CHP gibi FETÖ hakimdir.

Tabanın çoğu FETÖ'cüdür.

Bu körlük İP'in, HDP, FETÖ, yeni CHP, NATO ve CIA bağını görmesine engeldir.

İYİ Parti PKK ile ittifak yapmıştır.

Taban bunu takmamıştır.

Çünkü Reis düşmanlığı partiye hakimdir.

Onları bir arada tutan da budur.

İşe bakın;

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu DHKP-C'li...

Burhan Kavuncu ise FETÖ'cü...

'Terör ittifakı yaptınız' dediğimizde hopluyorlar; hayret!