Planet Spor Kulübü'nde tanıştığı; kendisinden 16 yaş küçük Seda Şentürk ile nikah masasına oturan Yavuz Mermerci'nin, genç eşiyle Fethiye'deki Hillside Beach Club'ta tatil yaptığını duydum. Önceki gün de yazdığım gibi okulların kapanmasıyla birlikte çocuklu aileler top yekun Hillside'a gitmişti. Geçen yıl nikah masasına oturan genç çiftin, o kadar çocuğun arasında ne yaptıklarını düşünürken aklıma geldi. Biliyorsunuz 39 yaşındaki Yavuz Bey, daha fazla geç kalmamak için baba olmak istemiş, Seda Hanım hamile kalmıştı. Anlaşılan 5 aylık Seda Hanım ile Yavuz Bey Hillside'e gidip alıştırma yapmak istemiş!!!