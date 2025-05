Sabah gelen ‘günaydın’ mesajları, akşam sohbetleri... Peki ya tüm bunların altında gerçekten sevildiğini hissetmek mümkün mü? Her şey yolunda gibi görünse de içten içe kemiren o soru: Gerçekten seviliyor muyum? Sevgi sözlerle mi anlaşılır, yoksa davranışlarla mı? Sevilmenin ne anlama geldiğini ve bunu nasıl anlayabileceğinizi sorgulamanın tam zamanı...

Her şey yolunda gibi görünüyor... Sabahları 'Günaydın' mesajı geliyor, akşamları belirli saatlerde konuşuluyor, birlikte planlar yapılıyor. Hayatınızda biri var ve o kişi düzenli olarak sizinle. Ama yine de bir soru usulca düşüyor zihne: Ben gerçekten seviliyor muyum? Bu soru çoğu zaman yüksek sesle sorulmaz. Geceleri yastığa başınızı koyduğunuzda içinizi kemiren bir düşünce olarak belirir. Ve her seferinde başka bir yanıtla geçiştirilmeye çalışılır. Ancak herkesin içinde aynı arayış vardır: Olduğu haliyle, tüm kusurlarıyla, kararsızlıklarıyla, huysuzluklarıyla, gerçekten sevilmek. Peki bir ilişkide gerçekten sevildiğimizi nasıl anlarız?

SEVEN YARGILAMAZ

Gerçek sevgi yargı içermez. Hepimizin hatalar yaptığı, kendinden uzaklaştığı zamanlar olur. Gerçekten sevilen biri, bu anlarda da yalnız bırakılmaz. En iyi versiyonunuz kadar, en kırılgan ve yıpranmış halinizle de kabul edilirsiniz. Sevilmek, hata yapabilme hakkının da tanınmasıdır. Hayat her zaman doğru insanları karşımıza çıkarmaz. Belki bir zamanlar yeterince sevilmediğinizi hissettiniz, belki de ihtiyaçlarınız hiç görülmedi. Ama bu, sizin sevgiye layık olmadığınız anlamına gelmez. Belki de doğru kişi henüz gelmedi, belki de sevgi dilinizle uyuşmayan biriyleydiniz. Herkesin sevgi dili farklıdır. Kimisi dokunarak, kimisi sözcüklerle, kimisi ilgiyle sever. Partneriniz sürprizler yapıyor olabilir ama sizin ihtiyacınız güvense, sevilmediğinizi hissedersiniz. Bu yüzden kendinize sormanız gereken ilk soru şudur: "Ben nasıl sevilmek istiyorum?"



SÖZLER KOLAY YA DAVRANIŞLAR?

"Seni seviyorum" demek artık oldukça kolay. Sosyal medyanın getirdiği hızla birlikte ilişkiler de hızla yaşanıyor, sevgi sözcükleri çabucak tüketiliyor. Ama sevgi, sözcüklerle değil davranışlarla ölçülür. Kötü bir gün geçirdiğinizde sizi koşulsuz dinleyen biri var mı? Sessizliğinizi duymaya çalışan, sizi anlamasa da anlamak için çaba gösteren biri? Gerçek sevgi, sadece güzel zamanları değil, zor anları da birlikte göğüslemektir. Bir bardak çayla, bir bakışla, sessizliği paylaşmakla kendini gösterir. Büyük jestlerden çok, küçük samimiyetlerde saklıdır.



SEVGİYİ ANLAMANIN 4 YOLU

1- Yanında kendin olabiliyor musun? Maske takmadan, tetikte olmadan, içindeki çocuğun doğal tepkileriyle var olabiliyor musun?

2- Sınırlarına saygı gösteriliyor mu? Hayır deme hakkını kendinde hissediyor musun? Yoksa hep fedakâr taraf sen misin?

3- İhtiyaçların görülüyor mu? Sadece onu mutlu etmek için mi varsın, yoksa senin de gözlerinin parlaması için emek veriliyor mu?

4- Sessizliğin anlaşılabiliyor mu? Her duygunu cümlelerle anlatmadan da anlaşılabiliyor musun?



HER İLGİ AŞK DEĞİLDİR

Bazen biri hayatınıza girer ve size öyle davranır ki, "Bu beni çok seviyor" dersiniz. Ama ufak bir kriz anında ilgisini çekip gider. O zaman anlarsınız: Size değil, sizden aldığı hisse bağlıymış. Gerçek sevgi, ihtiyaçlar karşılandığı sürece var olmaz. Gerçekten seven biri, hiçbir şey beklemeden de yanınızdadır. İlgisini yitiren, uzaklaşan biri belki de sadece kendi boşluğunu sizinle dolduruyordu.

Sevildiğinizi hissedememeniz her zaman sevilmediğiniz anlamına gelmez. Belki de çocukluktan kalma bir inanç sizi engelliyor: "Ben sevilmem." Bu inanç, gelen sevgiyi tanımakta zorluk yaşatır. Çünkü içten içe hep bir şüphe vardır: "Seviyorsa, bir çıkarı vardır."

Bu nedenle sevgiyle tanışmak, önce kendini tanımaktan geçer. Bazen sevgi vardır ama siz onu alamayacak durumdasınızdır. Çünkü sevgisizliğe o kadar alışmışsınızdır ki, gerçek sevgiyi görünce korkarsınız, kaçmak istersiniz.



UNUTMAYIN

Sevilmeye ve yeniden sevmeye alışmak bir süreçtir. Zamanla olacak. Gerçekten sevildiğinizi, hiçbir çaba harcamadan kendinizi değerli hissettiğinizde anlayacaksınız.