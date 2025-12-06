2025'in son günlerinde müzik dünyasında gündem Z raporları... Bir sosyal müzik platformu da 2025 Yılın Özeti'ni açıklayarak Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast'leri duyurdu. Kullanıcıların yılın başından bu yana dinleme alışkanlıklarına dair pek çok veri sunulan özette, yerli müzik tüketimindeki artıştan kadın sanatçıların listelerdeki artan görünürlüğüne ve kullanıcılar tarafından çeşitli platformlar üzerinden en çok paylaşılan sanatçıya kadar pek çok çarpıcı veriler de var. Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen sanatçı BLOK3, en çok dinlenen şarkı ise BLOK3'ten Sevmeyi Denemedin oldu.

LİSTELERİN ZİRVESİNDE O VAR

2025 yılında en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. Onu Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 yer alıyor. En çok dinlenenler arasında her yılın top 10'unda mutlaka yer alan Sezen Aksu 2025'te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.

EN ÇOK DİNLENEN İLK 100 ŞARKIDAN 98'İ YERLİ

Türkiye'deki yerli müzik aşkının bu yıl da artarak devam ediyor. 2025'teki yerli müzik dinlenmeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'un üzerinde artış gösterirken, bu yıl en çok dinlenen ilk 100 şarkının 98'i yerli şarkılardan oluşuyor. 2025'te en çok dinlenen şarkı BLOK3'ten Sevmeyi Denemedin olurken, zirveyi takip eden parça Semicenk'ten Sen Kaldın oldu. BLOK3 ve Ati242'nin Keşke'si listede üçüncü sırada yer alırken, onu Era7capone, Poizi ve SNOW'dan Sonbahar ve Dedublüman ile Aleyna Tilki'nin hiti Sana Güvenmiyorum takip etti.



ALBÜMLERDE NOSTALJİ RÜZGARI

En çok dinlenen albümlerde geçen yılın da zirvesinde yer alan Ati242 albümü Manifesto yine birinciliğe yerleşse de 2025 Top 10 listesinde pop sound'larının da ağırlığı kendini hissettirdi. BLOK3'ün Obsesif'i, Lvbel C5'in Sözde Kimseler Sevmiyor'u ve Melike Şahin'in Akkor'u takip etti. Top 10 albüm listesinin dikkat çekenleri ise 90'ların efsane albümlerinden Divane ile Yaşar, 2014 çıkışlı İkinci Hal albümüyle Bengü ve albümdeki pek çok şarkısı hit olan Festival'le Kenan Doğulu, yılın en çok dinlenen albümleri listesinde nostalji rüzgarları estirdi.

KADIN SANATÇILAR YÜKSELİYOR

Kadın sanatçıların dinlenme oranlarındaki yükseliş 2025'te de dikkat çekti. 2021 yılından bu yana en çok dinlenenler listelerindeki yerli kadın sanatçıların sayısı yüzde 90'dan fazla arttı. 2025'in en çok dinlenen sanatçıların zirvesinde Sezen Aksu yer alıyor.



DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI

Bad BunnyBad Bunny

Taylor Swift

The WeekndThe Weeknd

Drake

Billie Eilish

2025'in en çok dinlenen şarkısı Lady Gaga ve Bruno Mars'tan 1.7 milyardan fazla dinlenen Die With A Smile oldu. İkinci sırada Billie Eilish'ten Birds of a Feather, üçüncü sırada ise ROSÉ ve Bruno Mars'tan APT. yer aldı. İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise Alex Warren'ın Ordinary'si ve Bad Bunny'nin DtMF parçaları oldu.



2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKI

1 Sevmeyi Denemedin - BLOK3

2 Sen Kaldın - Semicenk

3 Keşke - BLOK3, Ati242

4 SONBAHAR - Era7capone, Poizi, SNOW

5 Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki

6 ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW

7 Gözlerinden Gözlerine - Semicenk

8 Git - BLOK3

9 Italy Forma - Ati242

10 Napıyosun mesela ? - BLOK3



2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN İLK 10

1 BLOK3

2 Ati242

3 Semicenk

4 Era7capone

5 Lvbel C5

6 UZI

7 Sezen Aksu

8 Poizi

9 Motive

10 AKDO