Özgün sesiyle ve çarpıcı çalışmalarıyla dikkat çeken Cem Adrian, son olarak Derbend ile farklı ve ses getiren bir projeye imza attı. İkilinin kısa süre önce yayınlanan şarkısı dijital platformlarda ve sosyal medyada dinleyicilerden beğeni topladı

Türk müziğinin en özgün seslerinden biri olan Cem Adrian, alternatif sahnenin güçlü temsilcilerinden Derbend ile bir araya geldi. İkilinin dört şarkılık EP'sinin ilk şarkısı olan Senden Gayrısına kısa süre önce dinleyiciyle buluştu. Yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çeken parça, melankolik yapısı ve derin sözleriyle kısa sürede dinleyicilerin radarına girmeyi başardı.

Şarkı, klasik Adrian dokunuşunu modern bir alternatif ve retro sound ile harmanlarken, Derbend'in duygusal altyapısı esere farklı bir karakter kazandırıyor. Şarkı, aşkın vazgeçilemeyen tarafını, bağlılık ve kırılganlık ekseninde işleyen bir anlatı sunuyor. Dijital platformlarda hızlı bir yükseliş yakalaması beklenen parça atmosferiyle öne çıkıyor. İki farklı müzikal dünyanın kesiştiği bu iş birliği ile dikkat çeken düetlerinden biri olmaya aday.

13 ŞARKIYA 13 RUH HAL

Şarkıcı ve besteci Ersay Üner, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü Ruh Hassası'nı müzikseverlerle buluşturmaya hazır. Söz, müzik ve düzenlemelerinin tamamında kendi imzası bulunan sanatçı, merakla beklenen çalışmasında 11'i yeni toplam 13 şarkıya yer verdi. Albümün geçtiğimiz haftalarda yayımlanan öncü şarkısı Olacak Gibi Değil, kısa sürede dijital platformlarda büyük bir başarı yakaladı. Yayına girdiği andan itibaren dijital platformların popüler listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen şarkı, müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı. Albümün en çok dikkat çeken detaylarından biri, Kesin Bilgi adlı şarkıda Üner'e, Derya Uluğ'un eşlik etmesi oldu. Ayrıca albümün mutfağında müzik dünyasının dev isimleri bir araya geldi. Hamdolsun şarkısında Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu back vokalleriyle yer alırken; Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle, projeye katkı sağladı.

YILDIZ TİLBE DOPİNGİ

Kariyerinin ilk şarkısı Duvar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve hemen akabinde yayınladığı Yolsuz Kaldık şarkısı ile başarısını perçinleyen şarkıcı Safir, üçüncü single çalışması Hoyrat ile yeniden konuşulmaya başlandı. Safir'in söz ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait Olan Aşka Muhtacım teklisi de dijital platformlarda yayınlanacak. Tilbe'nin şarkısını okumanın büyük gururu ve heyecanı içinde olduğunu ifade eden Safir son çalışmasıyla ilgili olarak "İnanılmaz güzel bir ekip ile şarkımızı taçlandırıp klip çektik. Şimdi bu güzel şarkıyı insanlarla tanıştırmaya hazırız ve çok heyecanlıyız. Klibin bir bölümünü İtalya'nın Venedik şehrinde çektik. Bu güzel besteyi yorumlamak beni çok mutlu etti. Bir kez daha benim için çok değerli olan Yıldız Ablam'a teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Bir yandan da yeni şarkılarım ve projelerim için çalışıyorum. Yaz aylarında bir kez daha sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan bir şarkı ile karşınızda olacağım. Beklemede kalın" dedi.