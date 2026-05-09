Dünyaca ünlü elektronik müzik ikilisi Adriatique, ikonik sahne konsepti 'X' ile İstanbul'da... Bugün Ataköy Marina Arena'da gerçekleşecek dev organizasyon, yaz sezonunun İstanbul'daki ilk büyük açık hava etkinliği olmaya hazırlanıyor. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşecek gecede, Adriatique'in görsel ve işitsel anlamda sınırları zorlayan "X" performansı bir kez daha sahnede hayat bulacak. Daha önce dünyanın farklı şehirlerinde büyük yankı uyandıran bu özel konsept, İstanbul'da bambaşka bir atmosfer yaratacak.

5 KATLI BİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE SAHNE!

Etkinliğin en dikkat çeken unsurlarından biri ise sahne tasarımı. İstanbul'da kurulumuna başlanan ve ikinci görüntüde yer alan dev "X" yapısı, tam 16 metre yüksekliği ve genişliğiile adeta bir mühendislik harikası. Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğünde olan bu dev yapı, konser deneyimini sıradanın çok ötesine taşıyacak.

Etkinlik alanında hummalı bir çalışma sürerken, sahne kurulumundan teknik altyapıya kadar her detay titizlikle hazırlanıyor. İlk görselde yer alan önceki "X" performansının ihtişamı, İstanbul'daki organizasyon için beklentiyi daha da yükseltiyor.



HERKES AYNI SORUYU YÖNELTİYOR: ŞEBNEM FERAH'A NASIL BİLET BULABİLİRİZ?

Altı yıl sonra sahnelere döneceğini açıklayan Şebnem Ferah, daha ilk konser duyurusuyla müzik dünyasında adeta deprem etkisi uyandırdı. 3 Haziran 2026'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıktıktan sadece 12 dakika sonra tamamen tükendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren yüzlerce mesaj alan hayranlar ise sosyal medyada "Yardımcı olun, bilet bulamıyoruz" çağrıları yapmaya başladı ve beni araya bilet soran kişileri siz düşünün telefonlarım susmadı. Sanatçının uzun yıllardır sahnelere ara vermesi nedeniyle konser duyurusu gün boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Özellikle Instagram ve X platformlarında binlerce paylaşım yapılırken, bilet satış sistemlerinde tam 280 bin kişilik sıra oluştuğu öğrenildi. Bu rakam, Türkiye'de bugüne kadar bir kadın rock sanatçısı için oluşan en büyük dijital kuyruklardan biri olarak değerlendiriliyor. Şebnem Ferah'ın yıllardır canlı performans sergilememesi, konseri sıradan bir etkinlik olmaktan çıkarıp adeta tarihi bir buluşmaya dönüştürdü. Hayranların büyük bölümü gece boyunca telefon trafiği yaşarken, birçok kişi "Tek bilet bulabilir miyiz?" diyerek yakın çevresinden destek istedi. Konser açıklamasının ardından bazı hayranların onlarca kişiyi arayarak bilet aradığı öğrenildi.

Müzik sektöründe de büyük yankı uyandıran bu gelişme, Türkiye'de canlı müziğe olan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle rock müzik dinleyicisinin yıllardır beklediği dönüşün bu denli yoğun ilgi görmesi, organizasyon şirketlerinin ek konser ihtimalini değerlendirmesine neden oldu. Şebnem Ferah'ın sahneye çıkacağı gece şimdiden yılın en önemli müzik olaylarından biri olarak gösteriliyor.



ATA DEMİRER GAZİNOSU YAZ TURNESİNE ÇIKIYOR

Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi

Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen, "Ata Demirre Gazinosu" ile eğlenceyi 2026 yazı boyunca açık hava sahnelerine taşıyor.