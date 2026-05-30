Elektronik müzik, yıllardır keyifle takip ettiğim müzik türlerinden biri. Bu yüzden dünyanın elektronik müzik başkentlerinden Ibiza'nın 2026 yaz programlarına göz atarken karşıma çıkan bir detay beni ayrıca mutlu etti. Bu yıl Ibiza sahnelerinde Türk imzası oldukça güçlü. Farklı tarzlarda üretim yapan Türk sanatçıların adanın en önemli kulüplerinin programlarında yer alması, Türkiye elektronik müzik sahnesinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından dikkat çekici.

Bir yanda uluslararası başarısını yıllardır sürdüren Mahmut Orhan, sezon boyunca kendi etkinlik serisiyle sahnede olacak. Elektronik müziğin önemli isimlerinden Sezer Uysal, Ibiza'nın ikonik mekânlarından Blue Marlin'de performans sergileyecek. Diğer yanda ise Nodus, dünyanın en prestijli gece kulübü olarak kabul edilen Hï Ibiza'nın programında yer alıyor. Üstelik öyle sıradan bir geceden bahsetmiyoruz.

23 Temmuz'da gerçekleşecek HUGEL presents Make The Girls Dance etkinliğinde Nodus; HUGEL ve MoBlack gibi elektronik müzik dünyasının önde gelen isimleriyle aynı sahneyi paylaşacak. Elektronik müzik takipçileri iyi bilir; Hï Ibiza'da sahne almak artık yalnızca bir performans değil, uluslararası müzik endüstrisinin dikkatini çektiğinizin de önemli bir göstergesi. Bir dönem bu organizasyonları uzaktan takip eden bir ülkeydik. Bugün ise Türk sanatçılar dünyanın en büyük sahnelerinde, en önemli afişlerinde yer alıyor. Londra'dan Dubai'ye, Berlin'den Ibiza'ya uzanan bu başarı hikâyesi, Türkiye'nin elektronik müzik alanındaki üretim gücünü de ortaya koyuyor. Müzik adına gurur verici olan da tam olarak bu. Bu yaz Ibiza'da yalnızca Akdeniz güneşi değil, Türk elektronik müziğinin rüzgârı da esecek gibi görünüyor.

RAYLAR ÜZERİNDE DRAMATİK BİR YOLCULUK

Hesap ve Deli Dans teklileriyle alternatif müzik sahnesinde güçlü bir ivme yakalayan Dalgakıran, diskografisinin en dramatik ve müzikal derinliği yüksek işlerinden biri olan "Makinist" ile geri dönüyor. 29 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak olan parça, grubun melodik zenginliğini ve teknik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. Melankolik bir rock baladı olarak kurgulanan Makinist, ayrılığın yarattığı o kaçınılmaz boşluk hissini tren ve yol metaforları üzerinden sinematik bir atmosferle işliyor. Şarkı, sessiz bir içsel hesaplaşma ile başlarken; tutku dolu vokaller ve katmanlı düzenlemelerle görkemli bir finale doğru tırmanıyor. Makinist, grubun ikinci albümü Olay Ufku'nun dördüncü single'ı olma özelliği de taşıyor.

90'lar Türkçe Rock geleneğinin epik tınılarını modern indie dokunuşlarıyla harmanlayan şarkıda, özellikle parçanın duygusal zirvesini temsil eden solo gitar bölümleri dikkat çekiyor. Dinleyiciyi "iadesiz bir aşkın" son seferine davet eden Dalgakıran, bu çalışmasıyla sadece bir şarkı değil, raylar üzerine kurulu bir hikâye sunuyor.

SINIRLARI VE DUYGULARI BULUŞTURAN YORUM

Anadolu'nun müzikal mirasını türler arası özgün bir yaklaşımla ele aldığı Keklik'in başarısının ardından Nasip Kısmet, ikinci single çalışması Yonca'yı Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu.

Parça, geçmişin kültürler arası köklü gelenekleri ile günümüz küresel müzik sahnesinin çağdaş ritmi arasında bir köprü kuruyor. Evlerinin Önü Yonca, farklı türlerde sıkça yorumlanmış melankolik doğasıyla bilinen ve sevilen bir türkü. Farklı kültürlerde farklı biçimlerde yeniden hayat bulan bu eser, Nasip Kısmet'in kendine özgü "Anadolu Psikedelik-Caz-Funk" yaklaşımıyla yeni bir kimlik kazanıyor.

Karmaşık ritmik dokuları duygusal anlatımla bir araya getirme becerileriyle tanınan grup, melodinin geleneksel hüznünü yansıtırken, müzikal sınırları genişleterek, etkileyici bir fusion-caz yorumuna dönüştürüyor. Nasip Kısmet, Türk halk müziğinin lirik kalbini ve melodik ruhunu korurken, butik bir caz kulübünde de büyük bir festival sahnesinde de aynı güçle yankılanabilecek bir atmosfer yaratıyor. Grubun kendine has kimyasını da ortaya koyan Yonca yorumu için grup; "Yonca ile halk müziğinin kolektif ruhunu yakalamak ama onu bugün bizi tanımlayan seslerle giydirmek istedik" diyor.