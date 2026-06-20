Bosna-Hersek'in köklü müzik geleneği Sevdalinka'nın dünyaca tanınan yorumcusu Amira Medunjanin, 24 Ekim'de dinleyicileriyle buluşacak.

Geleneksel Balkan müziğini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiren Amira Medunjanin, etkileyici sesi ve güçlü sahne performansıyla dünya müzik sahnesinin en saygın isimleri arasında yer alıyor. Aşk, özlem, tutku ve insan ruhunun derinliklerine uzanan hikâyeleri müziğiyle buluşturan sanatçı, Sevdalinka geleneğini yeni kuşaklarla buluşturmaya devam ediyor.

Kariyeri boyunca yayımladığı albümler ve uluslararası konserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Medunjanin; Ajde Jano, Sto Te Nema, Pjevat Cemo Sta Nam Srce Zna gibi eserleriyle Balkan coğrafyasının müzikal hafızasını sahneye taşıyor. Geleneksel ezgileri kendine özgü yorumuyla yeniden hayat veren sanatçı, her performansında duygu yüklü bir müzik deneyimi yaşatıyor dinleyicilerine. Müzik eleştirmenleri tarafından Balkan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Amira Medunjanin, sesi ve yorumuyla kültürler arasında köprü kuran sanatçılar arasında anılıyor. Geleneksel ile moderni buluşturan yaklaşımı sayesinde dünyanın birçok önemli sahnesinde izleyiciyle buluşan sanatçı, İstanbul'da unutulmaz bir konser verecek.



KARANLIK, BUĞULU VE TANIDIK BİR SES

Avrupa müzik sahnesinin en özgün ve etkileyici seslerinden Kovacs, uzun bir aranın ardından Türkiye'deki dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü vokali, sinematik atmosferi ve karanlık soul estetiğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hollandalı sanatçı, Aralık 2026'da gerçekleşecek üç özel konserle Ankara, İzmir ve İstanbul'da sahne alacak.

Türkiye ile kurduğu bağ ise yalnızca konserlerinden ibaret değil. Sanatçının büyük beğeni toplayan Child of Sin albümünde bir Türk çingene orkestrasıyla çalışması, bu coğrafyanın müzikal ruhuna duyduğu ilgiyi ve yakınlığı ortaya koymuştu. Şimdi ise Kovacs, çok daha yeni ve cesur bir dönemin eşiğinde dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.



GÖZDE BULDAŞ'DAN YENİ HİT DERDİME DERMAN

Yeni dönemin dikkat çeken isimlerinden Gözde Buldaş, güçlü yorumuyla müzikseverlerin karşısına yepyeni şarkısı Derdime Derman ile çıkmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının aranjesinde ise başarılı müzisyen Asil Gök yer alıyor. Duygusal altyapısını modern sound'larla buluşturan proje, şimdiden sezonun iddialı işleri arasında gösteriliyor.

Şarkının stüdyo kayıt sürecinde sürpriz bir detay da dikkat çekti. Güçlü sesleriyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Derya Uluğ & Asil Gök, vokal okumalarında Gözde Buldaş'a eşlik ederek projeye özel bir enerji kattı. İki ismin stüdyodaki uyumu, şarkının ruhunu daha da güçlendirdi.