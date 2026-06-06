İstanbul geçtiğimiz günlerde dünya müzik tarihinin en etkili ve en çok konuşulan isimlerinden birini ağırladı: Kanye West... Ancak ilginç olan Kanye West'in gelişi değil, bazı isimlerin bu gelişten rahatsız olmasıydı. Sosyal medyada ve bazı açıklamalarda "Neden gidiyorsunuz?", "Neden ilgi gösteriyorsunuz?", "Bu kişiyi desteklememek lazım" benzeri yorumlar yapıldı.

Bir sanatçıyı sevmeyebilirsiniz. Görüşlerine katılmayabilirsiniz. Ürettiği müziği beğenmeyebilirsiniz. Bunların hepsi son derece doğal. Ancak dünyanın en büyük müzik figürlerinden birinin İstanbul'a gelmesini eleştirmek başka bir noktaya işaret ediyor.

NEREYE GİTSE OLAY

Kanye West sadece bir rap sanatçısı değil. Müziğin, modanın ve popüler kültürün son 20 yılına yön veren isimlerden biri. Bugüne kadar 24 Grammy Ödülü kazanmış, onlarca kez aday gösterilmiş ve hip-hop tarihinin en ödüllü sanatçıları arasına girmiş durumda.

Bugün dünyanın herhangi bir şehrine Kanye West gittiğinde haber oluyor. Çünkü insanlar yalnızca bir sanatçıyı değil, bir kültür fenomenini takip ediyor, bu çok önemli bir nokta.



Listeye dikkatlice baktığınızda çok önemli bir detay ortaya çıkıyor. Bu sıralamadaki şehirlerin tamamı yıllardır dünya eğlence endüstrisinin merkezleri olarak kabul edilen yerler. Rio de Janeiro, Modena, Ann Arbor... Artık o şehirlerin arasına İstanbul da yazılıyor.

Konser öncesi yaşananlar da bunun en büyük göstergesiydi. Avrupa'nın dört bir yanından, Körfez ülkelerinden ve çevre coğrafyadan binlerce kişi İstanbul'a akın etti. Şehirde otel rezervasyonları günler öncesinden doldu. Özellikle havalimanlarına yakın bölgelerde ve şehir merkezindeki birçok otelde boş oda bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Turizm sektörü, restoranlar, ulaşım ağı ve eğlence dünyası bu yoğunluğu günler boyunca hissetti.



Aslında bu tablo bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Dünya yıldızları artık İstanbul'u sadece bir konser durağı olarak görmüyor. İstanbul, tek başına seyahat nedeni haline geliyor. Bir sanatçının sahneye çıkmasıyla yüz binlerce kişinin başka ülkelerden bir şehre hareket etmesi, o organizasyonun artık yalnızca müzik etkinliği olmaktan çıktığını gösterir. Bu aynı zamanda ekonomik güç, turizm hareketliliği ve uluslararası görünürlük anlamına gelir.

Kanye West konseriyle birlikte İstanbul sadece 118 bin kişilik bir konser rekoruna imza atmadı. Aynı zamanda dünyanın en büyük konser şehirleri ligine de resmi olarak giriş yaptı. Asıl sorulması gereken soru şu:

Neden İstanbul'da dünya yıldızlarının bulunmasından rahatsız oluyoruz?

Yıllarca Türkiye'ye büyük sanatçılar gelmediğinde şikâyet ettik. Organizatörleri eleştirdik. "Neden bizim ülkemize uğramıyorlar?" dedik. Şimdi ise dünyanın en önemli isimleri İstanbul'a geldiğinde bu kez de gelenleri eleştiriyoruz.

ŞEHRİN DEĞERİ ARTIYOR

Bu yaklaşımın kimseye faydası yok. Bir şehrin kültürel gücü sadece kendi sanatçılarıyla değil, ağırladığı uluslararası isimlerle de ölçülür. Londra, Paris, Dubai, New York veya Tokyo bunu yıllardır yapıyor. Küresel sanatçıların gelişi o şehrin marka değerini artırıyor, ekonomisine katkı sağlıyor ve uluslararası görünürlüğünü yükseltiyor.

Kanye West'i dinlemek zorunda değilsiniz. Konserine gitmek zorunda değilsiniz. Hayranı olmak zorunda değilsiniz. Ama dünyanın en büyük müzik figürlerinden birinin İstanbul'a gelmesini küçümsemek de gerçeklerle örtüşmüyor. Çünkü mesele sadece Kanye West değil. Mesele İstanbul'un artık dünya eğlence ve müzik haritasında daha fazla yer almaya başlaması.

Ve bana göre asıl alkışlanması gereken konu da tam olarak bu.