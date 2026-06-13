Bazı sesler vardır, yıllar geçse de unutulmaz. Bazı türküler vardır, onları söyleyen kişiyle birlikte hafızalara kazınır. Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği "Mağusa Limanı" işte böyle bir eser oldu. Aybüke Öğretmen'in söylediği o türkü artık sadece bir türkü değil; bir hatıra, bir özlem ve milyonlarca insanın ortak duygusu haline geldi. Henüz 22 yaşındaydı. Mesleğinin başında, öğrencilerine müziği sevdirmeye çalışan genç bir öğretmendi. Görev yaptığı kısa süre içerisinde öğrencilerinin gönlünde taht kurdu. Ancak 9 Haziran 2017'de hain terör saldırısında aramızdan koparıldı. Geriye ise gülen yüzü, öğrencilerine olan sevgisi ve yüreklere dokunan sesi kaldı. Türkiye onu en çok "Mağusa Limanı" türküsünü söylerken tanıdı. O görüntüler yıllardır sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Her yıl dönümünde, her Öğretmenler Günü'nde ve her anma programında aynı görüntüler yeniden milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Çünkü Aybüke Öğretmen'in sesi sadece bir türküyü değil, umutlarını, hayallerini ve yarım kalan yaşamını da anlatıyor. Türkünün en çok konuşulan bölümü ise söylediği sözlerde saklıydı. "Beni öldürende yoktur din iman" dizelerini seslendirirken kimse yıllar sonra bu sözlerin böylesine derin bir anlam kazanacağını tahmin etmiyordu. O anlar bugün bile dinleyenlerin boğazını düğümlüyor, gözlerini nemlendiriyor. Belki de bu yüzden Aybüke Öğretmen'in seslendirdiği Mağusa Limanı hiçbir zaman sıradan bir kayıt olmadı. Aradan geçen yıllara rağmen milyonlarca insanın telefonunda, sosyal medya hesaplarında ve hafızasında yaşamaya devam etti. Her paylaşımda, her dinleyişte onun hayalleri, öğrencilerine olan sevgisi ve yarım kalan hayatı yeniden hatırlanıyor.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğretmen görev yapıyor. Ancak bazı isimler vardır ki sadece meslekleriyle değil, bıraktıkları izlerle de ölümsüzleşir. Şenay Aybüke Yalçın da işte o isimlerden biri oldu. O artık sadece bir öğretmen değil; fedakârlığın, umudun ve vatan sevgisinin sembollerinden biri olarak anılıyor. Ve ne zaman Mağusa Limanı'nın o hüzünlü ezgisi duyulsa, milyonlarca insan aynı noktada buluşuyor. Bir yanda yarım kalan genç bir ömür, diğer yanda unutulmayan bir ses... Bazı insanlar aramızdan ayrılır ama geride bıraktıkları iz hiçbir zaman silinmez. Aybüke Öğretmen de söylediği türkülerle, yetiştirmek istediği öğrencilerle ve tertemiz kalbiyle yaşamaya devam ediyor. Belki bugün aramızda değil ama sesi hâlâ kulaklarımızda... Mağusa Limanı çaldığında aslında bir türkü değil, bir öğretmenin hayalleri yankılanıyor.

Ruhu şad olsun. Unutulmadı, unutulmayacak...



ÇOCUKLUKTAN KALAN EZGİLER

Anıl Doruk pandemi döneminde yazdığı 'Uslanmam' şarkısında notalara dökerken çocukluğunda kulağında kalan ezgileri, hem de etkisinde olduğu gruplardan, sanatçılardan esinlenerek modern bir sound yakalamaya çalıştı. Şarkıda kendinden ve değerlerinden ödün vermeyen; ne olursa olsun inandığından vazgeçmeyen, pes etmeyen bir adamın hikayesini anlatıyor. Gitarist Alp Tiner'in aranjmanıyla 2025 yılında yeniden aranje edilen şarkıda; gitarlarda ve altyapılarda Alp Tiner, davulda Burak Gürpınar v e bass gitarda Kerim Emre Türkoğlu eşlik ediyor. Mix, mastering'lerde Kanadalı prodüktor Luc Tellier'in imzası var.



KİLLA HAKAN MODA DÜNYASINA DA GİRDİ

Almanya'da başlayan müzik yolculuğunu yıllar içinde Avrupa rap sahnesinin en önemli hikâyelerinden birine dönüştüren Killa Hakan, bugün sadece müziğiyle değil, kültürel etkisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şimdilerde ise Killa Hakan adını sadece müzik dünyasında değil, moda alanında da görmek mümkün. Dünyanın birçok ünlü sanatçısının kendi markalarını oluşturduğu bir dönemde Killa Hakan da ünlü bir giyim markasıyla gerçekleştirdiği özel iş birliğiyle dikkat çekiyor.

Siyah tonların hakim olduğu tasarımlar, sade ama güçlü detaylarıyla Killa Hakan'ın karakterini ortaya koyarken, koleksiyonun kısa sürede büyük ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle genç dinleyiciler ve rap kültürünü yakından takip edenler için bu iş birliği sadece bir giyim koleksiyonu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının yansıması olarak görülüyor.

Almanya'da başlayan yolculuk, bugün dünyanın farklı noktalarına ulaşan güçlü bir hikâyeye dönüşmüş durumda. Ve görünen o ki Killa Hakan, hem müzikte hem de farklı sektörlerde adından söz ettirmeye uzun yıllar devam edecek.